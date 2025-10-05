انتقاد یک نماینده مجلس از مروجان برهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: آقایی اخیرا گفته که من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. آقای محترم! «حجاب اجباری» واژه خلق شده تریبون‌های ملعونانی مانند مسیح علی‌نژاد و اسرائیل اینترنشنال است.

وی ادامه داد: شما گفته‌اید این نظام خیلی نرم تغییر پارادایم داده و قانونی برای عفاف و حجاب نداریم. آیا سخن شما تشویق برهنگی نیست؟ شما مصلحت کدام نظام را در تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌کنید؛ مصلحت نظام وحشی برهنه غرب یا مصلحت نظام اسلامی را؟

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زنان عفیف ایران حجاب را نه از سر اجبار، بلکه به علت نجیب‌زادگی و پاکی و طهارت خود که ثمره تمدن چند هزار ساله است، انتخاب کرده اند و نظام اسلامی مسئول صیانت از این پاکی و طهارت است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: آن‌هایی که ترویج برهنگی می‌کنند و از برهنگی دفاع می‌کنند و می‌گویند قانون عفاف و حجاب نداریم، با آن‌ها که ملت را از سایه جنگ می‌ترسانند، چه تفاوتی دارند؟ هر دو نظام اسلامی را نشانه گرفته‌اند.