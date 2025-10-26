عملکرد صدا و سیما و وزارت کشور در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) کمیسیون متبوعش، گفت: در نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون به بررسی اقدامات دستگاههای ذیربط در حوزه گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با برهنگی پرداختند.
تأکید بر نقش صدا و سیما در مقابله با برهنگی
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در نشست امروز عملکرد سازمان سازمان صدا و سیما در خصوص این مهم بررسی شد، افزود: اعضای کمیسیون با توجه به مطالبه گسترده اقشار مختلف مردم، بر ضرورت برنامهریزی برای مقابله با اقدامات سازمانیافته در ترویج برهنگی تأکید کردند و وظیفه صدا و سیما را به عنوان یک رسانه ملی در این زمینه مطالبهگری اکثریت دانستند.
وی در ادامه یادآور شد: اعضای کمیسیون خواستار اجرای برنامههای محتوایی مطالبهگرایانه در مقابله با برهنگی، تشکیل جلسات کارشناسی، نقد و بررسی و کرسیهای آزاداندیشی درباره ضرورت دفاع از فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شدند؛ همچنین ضرورت پاسخگو کردن مسئولان دستگاهها و نهادهای مرتبط بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین حوزه عفاف و حجاب مورد تأکید قرار گرفت.
راستینه با اشاره به تقدیر کمیسیون از اقدامات صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: اعضای کمیسیون از ایجاد انسجام ملی توسط سازمان صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه تقدیر کردند و اعلام داشتند که انتظار میرود رسانه ملی در گسترش فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی و مقابله با برهنگی نیز به درستی عمل کند.
گزارش وزارت کشور و ضرورت برنامههای عملیاتی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در بخش دیگری از نشست به بررسی عملکرد وزارت کشور پرداخت و تصریح کرد: سید محمد بطحایی رئیس سازمان اجتماعی وزارت کشور گزارشی از محورهای برنامهها و شاخصهای مورد انتظار ارائه کرد؛ اعضای کمیسیون بر ضرورت داشتن برنامههای عملیاتی توسط هر دستگاه تأکید و خواستار ارائه برنامه اقدام عملی برای توقف گسترش برهنگی توسط وزارت کشور به عنوان دبیر قرارگاه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی کانونها و برنامهها در فضای سینما، فضای مجازی یا مجتمعهای بینراهی به مراکز ترویج برهنگی تبدیل شدهاند که نه تنها به ارتقای فرهنگ کمک نمیکند، بلکه بنیانهای نظریه فرهنگ و حجاب را هدف قرار میدهد؛ به همین دلیل، کمیسیون از وزارت کشور خواست که با هماهنگی دستگاههای ذیربط، برنامه اقدام عملی خود را در این راستا سریعاً به کمیسیون ارائه کند.
پیگیری جدی موضوع در جلسات آینده
راستینه در پایان خاطرنشان کرد: جلسه بعدی کمیسیون به بررسی پیشرفت برنامهها و اقدامات اجرایی قرارگاه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص خواهد داشت و این موضوع به صورت مطالبه جدی اعضای کمیسیون پیگیری خواهد شد.
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