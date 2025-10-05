نیکزاد: همه ما موافق اصلاح قانون مهریه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: قانون مهریه نباید به کمیسیون حقوقی باز می‌گشت چرا که جوانان زیادی امروز به دلیل مهریه در زندان ها هستند.

وی ادامه داد: عنوان حق حبس که در قانون آمده می گوید صبح روز فردای عقد، خانم می تواند مهریه خود را حبس کند، اما بر اساس فتوای صریح رهبری، با بازپرداخت اولین مهریه، زن حتما باید تمکین کند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه، خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای پزشکیان! دختر شما حجاب چادر را برگزیده است، لذا شما نباید اجازه دهید ناموس ما اینگونه در کشور وارد عرصه تبرج شود و سه قوه باید نسبت به این موضوع و اجرای قانون پیگیری کنند. اقتصاد، معیشت، فرهنگ، غیرت و حیا باید با هم دنبال شود و مورد توجه قرار گیرد.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، اظهار کرد: طرح مربوط به اصلاح قانون مهریه دچار اشکال شکلی بود و برای اصلاح، به کمیسیون بازگشت. همه ما موضوع زندانی بودن ۴ هزار جوان به دلیل مهریه را می دانیم و با اصلاح قانون موافق هستیم.