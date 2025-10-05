  1. سیاست
  مجلس
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

ذوالنوری: وضعیت حجاب و عفاف در کشور قابل قبول نیست

نماینده مردم قم در مجلس گفت: وضعیت حجاب و عفاف در کشور قابل قبول نیست و مومنان از وضعیت موجود دلخور و نگران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: سه روز از دیدار رئیس مجلس با مراجع عظام تقلید گذشته است که دغدغه و تذکر اصلی آن‌ها، موضوع حجاب و عفاف بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وضعیت حجاب و عفاف در کشور قابل قبول نیست و مومنان و متدینین از وضعیت موجود دلخور و نگران هستند. نباید برای به دست آوردن دل تعدادی هنجارشکن، مومنان را از دست داد. مردم پشتوانه‌ای احساس نمی‌کنند که تذکر لسانی دهند.

زهرا علیدادی

