ذوالنوری: وضعیت حجاب و عفاف در کشور قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: سه روز از دیدار رئیس مجلس با مراجع عظام تقلید گذشته است که دغدغه و تذکر اصلی آنها، موضوع حجاب و عفاف بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وضعیت حجاب و عفاف در کشور قابل قبول نیست و مومنان و متدینین از وضعیت موجود دلخور و نگران هستند. نباید برای به دست آوردن دل تعدادی هنجارشکن، مومنان را از دست داد. مردم پشتوانهای احساس نمیکنند که تذکر لسانی دهند.
نظر شما