به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود، گفت: مردم امروز به چه چیزی دل خوش کنند؟ به دلار و سکه که سر به فلک کشیده؟ به کم شدن ارزش پول ملی؟ به قوانین دست‌وپاگیر و بعضاً ظالمانه و بعضاً خلاف شرع؟ به اوضاع فرهنگی یله و رها شده که دل هر ایرانی غیرتمندی را به درد می‌آورد؟ یا به اظهار نظرهای سخیف کسانی که عمری را بر این کرسی قانون‌گذاری تکیه زدند و امروز به نوعی حکم مسلم شریعت را زیر سؤال می‌برند؟

وی بیان کرد: جوانانی هستند که به جرم ازدواج در زندان هستند و هر روز ده‌ها نفر از آن‌ها در دفاتر نمایندگان حاضر می‌شوند؛ بعد از چند دور ارائه طرح اصلاح قانون ظالمانه و در بعضی موارد خلاف شرع مهریه، رئیس مجلس به استناد یک ماده قانونی به جای اینکه از صحن رای گیری کند، خلاف آیین‌نامه، مجدداً بعد از قریب یک سال، آن را به کمیسیون برگرداند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید همه قوا دست به دست هم دهند، کنار هم بنشینیم و برای معیشت مردم تدبیر کنیم. مردم متدین حق دارند از دست ما عصبانی باشند. برهندگی را می‌بینند، سرو علنی مشروبات الکلی را می‌بینند، بدن‌نمایی را می‌بینند و با وجود این، آن کسی که مدت‌ها در جایگاه نایب رئیسی مجلس بود و با خون همین حزب‌اللهی‌ها رای آورده است، می‌گوید «حجاب دیگر مستند قانونی ندارد». برادر عزیز، از خون برادر شهیدتان خجالت بکشید! آیا اصل سوم قانون اساسی نسخ شده است؟ آیا ماده ۶۳۸ قانون مجازات نسخ شده است؟ آیا مصوبه ۸۲۰ شورای انقلاب فرهنگی نسخ شده است؟ واقعاً خجالت‌آور است. اگر اقدام نکنیم، قطعاً به غضب خدا گرفتار می‌شویم. اگر ما به شریعت پایبند نباشیم و احکام شریعت را در زمینه حجاب پیاده نکنیم، قطعاً باعث ناامنی می‌شود.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این نماینده، گفت: مجلس مصوبات خلاف شرع ندارد، چرا که اگر مجلس مصوبه خلاف شرعی داشت، شورای نگهبان وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد.

نایب رئیس مجلس گفت: اینکه گفته شود رئیس مجلس قانون را اجرا نمی‌کند، باید توضیح دهم که اینگونه نیست؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی مکتوب اعلام کرده که فعلاً این موضوع یعنی قانون عفاف و حجاب متوقف باشد.