غربالگری کودکان شاهرودی آغاز شد؛ ۸ درصد کودکان مبتلا به فشار خون

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه ضربان زندگی در محل محوطه قدیم شهرداری شاهرود با بیان اینکه مهمترین عامل مرگ و میر جامعه امروز بیماری های قلبی و عروقی است، ابراز داشت: برپایی این نمایشگاه ها فرصت خوبی برای آگاهی بخشی در مراقبت در پیشگیری این قبیل بیماری ها است.

وی با بیان اینکه برای سلامت قلب و عروق باید سبک زندگی سالم را در پیش گرفت، افزود: شرایط برای بیماری های قلبی و عروقی اصلا خوب نیست و باید دنبال اقدامات بنیادین بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه نباید صرفا به ساخت مراکز جراحی قلب بسنده کرد، ابراز داشت: باید به پیشگیری ورود جدی تر داشته باشیم.

امامیان در ادامه تصریح کرد: ۱۷ میلیون نفر در دنیا سالانه به دلیل بیماری های قلبی و عروقی جان خود را از دست می دهند که بسیاری از آن ها قابل پیشگیری است که ۱۰ میلیون آن از فشار خون بالا ناشی می شود.

وی از فشار خون به عنوان عامل مغفول و خطر مرگ و میر افراد نام برد و افزود: ۵۰ درصد افراد جامعه از فشار خون اطلاع ندارند یا کنترل درستی روی آن ندارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سنجش فشار خون در کودکان مدارس شهرستان خبر داد و ابراز داشت: هشت درصد کودکان دبستانی فشار خون بالا دارند و در روستاها این آمار ۲۲ درصد بود.

امامیان با بیان اینکه کنترل فشار خون بسیار راحت است، تصریح کرد: این بیماران باید شناسایی و هر ماه مورد مراقبت قرار گیرند تا دچار عارضه نشوند.

وی با بیان اینکه در ایران ۱۳۷ هزار مرگ از بیماران قلبی عروقی سالانه ثبت می شود، افزود: ۷۰ الی ۸۰ درصد آن از فشار خون ناشی می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه با این نوع نمایشگاه و کارهای زیر بنایی از سطح مدرسه امیدوار به رفع این ریز فاکتورها هستیم، ابراز داشت: دیگر فاکتور ها چربی، چاقی و سیگار، مصرف نمک بالا است که همه آن ها به شیوه زندگی بر می گردد و قابل اصلاح است.