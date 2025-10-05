  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

مدرسه ۱۰ کلاسه دخترانه «تزکیه» در دامغان گشایش یافت

دامغان- مراسم افتتاح مدرسه ۱۰ کلاسه دخترانه «تزکیه» دامغان با هدف ارتقای کیفیت فضای تحصیلی برای دانش‌آموزان دختر شهرستان با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۱۰ کلاسه دخترانه تزکیه وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی ظهر یکشنبه با حضور رئیس هیئت مدیره مدارس جامع تعلیمات اسلامی و حجت السلام امرودی مدیر عامل جامعه تعلیمات اسلامی کشور در دامغان افتتاح شد.

این مدرسه در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع شامل ۱۰ کلاس درس یک نمازخانه و دو کارگاه آموزشی مهارت دانش آموزان و اعتبار ۱۲ میلیارد تومان ساخته و ۸۷ دانش آموز در آن تحصیل می‌کنند.

حجت الاسلام میثم امرودی مدیرعامل جامع تعلیمات اسلامی کشور در این مراسم گفت: ۱۷ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در ۱۰۷ مدرسه تحت پوشش جامعه تعلیمات اسلامی در شهرهای کشور تحصیل می‌کنند.

امرودی با بیان اینکه با افتتاحیه این مدرسه در دامغان و دو مدرسه دیگر تا دو تا هفته آینده در دیگر شهرهای کشور آمار مدارس تحت پوشش جامعه تعلیمات اسلامی به ۱۱۰ مدرسه خواهد رسید گفت در سال آینده ۵ مدرسه در شهرهای کشور و نیز یک اردوگاه افتتاح خواهد شد.

وی افزود: آموزش و تعلیم دانش آموز به خصوص تعلیمات قرآنی و حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب مهمترین اهداف جامعه تعلیمات اسلامی کشور است.

