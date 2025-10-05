مدرسه ۱۰ کلاسه دخترانه «تزکیه» در دامغان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۱۰ کلاسه دخترانه تزکیه وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی ظهر یکشنبه با حضور رئیس هیئت مدیره مدارس جامع تعلیمات اسلامی و حجت السلام امرودی مدیر عامل جامعه تعلیمات اسلامی کشور در دامغان افتتاح شد.

این مدرسه در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع شامل ۱۰ کلاس درس یک نمازخانه و دو کارگاه آموزشی مهارت دانش آموزان و اعتبار ۱۲ میلیارد تومان ساخته و ۸۷ دانش آموز در آن تحصیل می‌کنند.

حجت الاسلام میثم امرودی مدیرعامل جامع تعلیمات اسلامی کشور در این مراسم گفت: ۱۷ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در ۱۰۷ مدرسه تحت پوشش جامعه تعلیمات اسلامی در شهرهای کشور تحصیل می‌کنند.

امرودی با بیان اینکه با افتتاحیه این مدرسه در دامغان و دو مدرسه دیگر تا دو تا هفته آینده در دیگر شهرهای کشور آمار مدارس تحت پوشش جامعه تعلیمات اسلامی به ۱۱۰ مدرسه خواهد رسید گفت در سال آینده ۵ مدرسه در شهرهای کشور و نیز یک اردوگاه افتتاح خواهد شد.

وی افزود: آموزش و تعلیم دانش آموز به خصوص تعلیمات قرآنی و حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب مهمترین اهداف جامعه تعلیمات اسلامی کشور است.