به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجی قاسمی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ضربان زندگی در محل محوطه قدیم شهرداری شاهرود با بیان اینکه قلب قبل از تولد شروع به فعالیت می کند، ابراز داشت: اگر خوب زندگی کنیم نیاز به تعمیر و تعویض نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه قوی ترین پمپ عالم قلب است، افزود: مهمترین عامل مرگ و میر در دنیا بیماری های قلبی و عروقی است.

رئیس اداره آموزش و پرورش تصادفات و کرونا به اندازه بیماری های قلبی و عروقی کشته نداده است، ابراز داشت: مهمترین فاکتور تاثیر گذار ایجاد بیمارهای قلبی و عروقی فشار خون و تسلب شراین است.

حاجی قاسمی با بیان اینکه سن بیماری های قلبی و عروقی کاهش پیدا کرده که علت آن سبک زندگی است، تصریح کرد: همین موضوع باعث ابتلا فشار خون هشت درصد کودکان شاهرود شده است.

وی با بیان اینکه بی خوابی، کم تحرکی، رژیم غذایی، استرس و مصرف دخانیات باعث تسلب شراین و سکته ناگهانی می شود، افزود: اگر سبک زندگی رعایت و به کودکان آموزش دهیم مهمترین قدم در پیشگیری برداشتیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه راه کم هزینه و بیشترین تاثیر آموزش است، ابراز داشت: در این خصوص جامعه ای موثر تر از دانش آموزان نیست.

حاجی قاسمی اضافی کرد: دانش آموزان شاهرود برای این پویش آماده هستند و امیدواریم با اجرای چنین برنامه ای بتوانیم آگاهی بخشی در خانواده ها را افزایش داده و باعث کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی شویم.