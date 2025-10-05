پیوند مدرسه و محله در طرح سلام؛ ۶۰ درصد سالمندان تنها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور سید جواد حسینی رییس سازمان بهزیستی کشور در مدرسه استثنایی مدرس۲ شهرک مدنی، طرح سلام (سلامت اجتماعی محله محور) افتتاح شد.

سید جواد حسینی؛ رییس سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح طرح سلام (سلامت اجتماعی محله محور) که در مدرسه استثنایی مدرس۲ شهرک مدنی همدان، برگزار شد، گفت: مدرسه به عنوان خط مقدم تعلیم و تربیت، کانونی‌ترین مرکز تحول جامعه در حوزه سلامت، اجتماع و فرهنگ است.

وی در ادامه افزود: ارتقا کیفیت، تحقق عدالت، توسعه مشارکت و تعمیق هویت، چهار عنوان مهم در تحقق اهداف آموزش و پرورش و مدارس است که می توان آنها را به سایر بخش ها تعمیم داد.

حسینی اظهار کرد: مدرسه محله گرا و محله مدرسه گرا باید در جامعه نهادینه شود و باید این مکان کانون گسترش عدالت باشد.

وی تأکید کرد: در طرح سلام (سلامت اجتماعی محله محور) می‌خواهیم با پیوند مدرسه، محله و مدرسه مهارت غربالگری اشتعال، توانمندی‌های مبتنی بر جامعه و ایجاد پاتوق مهر و گفت و گوی سالمندان را ایجاد کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: ۶۰ درصد سالمندان تنها هستند و با ارائه بسته های آموزشی محیط شاد همراه با سلامت و توانمندسازی در مدارس ایجاد می‌شود.

وی با بیان این که این طرح در ۷۳۵ مدرسه کشور اجرا می‌شود، گفت: در این طرح مدرسه کانون تحول محله و جامعه می‌شود و اهالی محله می‌توانند از بسیاری از خدمات بهزیستی بهره‌مند شوند.