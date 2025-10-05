داستانی خانوادگی برای نوجوانان

فاطمه ابطحی، نویسنده داستان نوجوان «خالههای من» در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره ایده این کتاب گفت: این موضوع که اکثریت قریب به یقین همسرها در هر موردی طرف خویشان خودشان را میگیرند و نسبت به آنها تعصب نشان میدهند، سوژه اصلی این کتاب است.
ابطحی به پیام داستان که تبدیل تنش به محبت در فضای خانواده است و اهمیت خانواده را نشان میدهد، اشاره کرده و درباره بخشی از کتاب را که بیشتر دوست دارد، گفت: آن قسمت که عموجان داستان رفتن یک خرس را به ایستگاه قطارش برای همه تعریف میکند. البته من وقتی داستانی را مینویسم عمیقاً با همه قسمتهایش ارتباط برقرار میکنم. در ابتدای کار شخصیتها کمکم به وجود میآیند و من هم که بهتدریج با آنها بیشتر آشنا میشوم برایم جالب و واقعی میشوند.
او درباره سابقه فعالیت خود در زمینه ادبیات کودک و نوجوان بیان کرد: پیش از اینکه به دبستان بروم صفحات دفترم را با اشکالی که به نظر خودم کلمه بودند پر میکردم. از وقتی هم که کمی باسواد شدم به جز درس و مشق مدرسه، به نوشتن هم میپرداختم. در دهسالگی یک داستان ۴۰ صفحهای نوشتم. اسمش را به یاد دارم «دو لبخند گمشده».
او افزود: بیشترین استعداد و علاقهام به نمایشنامهنویسی بهخصوص نمایش عروسکی بود که حاصل چشمگیرش نمایشنامه «حسن و خانم حنا/لوبیای سحرآمیز» بود. در این رشته تلاشهای زیادی کردم اما متأسفانه نتیجه دلخواه را به بار نیاوردند. کمکم روی داستاننویسی بیشتر متمرکز شدم. همکاری با نشریات مخصوص کودکان و نوجوانان برایم خیلی شیرین بود؛ اینکه هر هفته یا هر ماه منتظر چاپشدن داستانم بودم و البته شادیام گفتنی نیست وقتی کار را چاپشده میدیدم. این همکاری که متأسفانه بهعلت شیوع کرونا و کمرونقشدن نشریات ادامه نیافت، مشوق و راهگشا برای کارهای بعدیام شد.
فاطمه ابطحی در ادامه صحبتهایش گفت: کتاب کودک بیشتر نوشتهام؛ اما برای نوجوانها هم داستان نوشتهام که در «دوچرخه همشهری» و در مجموعهداستان «بابابزرگ درختی» نشر قطره به چاپ رسیدهاند.
ابطحی به آثار دیگر خود اشاره و بیان کرد: ۶ رمان برای کودکان نوشتهام که دوتای آنها به چاپ رسیدهاند: «زیمازو» در انتشارات محراب قلم و «خالههای من» در انتشارات مهرک.
او درباره فضای داستانهایش گفت: بعضی از داستانهایم کاملاً تخیلی و بعضی واقعگرایانهاند. چند کتاب هم از زبانهای انگلیسی، فرانسوی و دانمارکی ترجمه کردهام. اشعاری هم برای کودکان سرودهام. هنوز هم مینویسم و چند کار در مسیر چاپ پیش ناشرها دارم.
گفتنی است، کتاب «خالههای من» اثری از فاطمه ابطحی است که در ۱۵۲ صفحه و بهای ۲۰۰ هزار تومان از سوی انتشارات مهرک برای نوجوانان بالای ۱۳ سال منتشر شده است. در معرفی این اثر آمده است: «تو هر خونوادهای یکی هست که زیادی سختگیره، یکی که دلش همیشه پیشته حتی اگر اون سر دنیا باشه و یکی که هیچوقت نمیفهمی قراره با یه لبخند غافلگیرت کنه یا با یه حرف عجیب پرتت کنه تو فکر!
علی تو همچین خونوادهای بزرگ میشه. با سهتا خاله خاص:
یکی تو استرالیا، یکی تو درمانگاه، یکی وسط یه دنیای عجیب و پرماجرا!»
این کتاب به موضوعاتی مانند آشنایی نوجوانان با مفاهیم اخلاقی و تربیتی، درک اهمیت خانواده، ترویج مهربانی با حیوانات، پرورش و تقویت مهارت ارتباط مؤثر با دیگران و تأکید بر ارتباط پدر و فرزند میپردازد.
