به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضایی در گفتگو با جمعی از خبرنگاران، با تسلیت ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: در راستای بزرگداشت شعائر دینی و عرض ارادت به پیشگاه بانوی کرامت، فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» همزمان با شب وفات حضرت فاطمه معصومه (س) در پردیس سینمایی بازار شهر به نمایش درمی‌آید.

وی تصریح کرد: عموم علاقه‌مندان می‌توانند این فیلم را شامگاه پنجشنبه دهم مهرماه در دو سانس ۲۰ و ۲۲ در پردیس سینمایی بازار شهر به تماشا بنشینند.

مدیر اجرایی پردیس سینمایی بازار شهر خاطرنشان کرد: فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی از فیلمسازان قمی، روایتگر حرکت کاروان حضرت معصومه سلام‌الله علیها از مدینه به قم است و جمعی از هنرمندان قمی نیز در این اثر نقش‌آفرینی کرده‌اند.