اکران رایگان فیلم «اخت‌الرضا» در پردیس سینمایی بازار شهر قم

قم- فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» همزمان با شب رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) در پردیس سینمایی بازار شهر قم اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضایی در گفتگو با جمعی از خبرنگاران، با تسلیت ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: در راستای بزرگداشت شعائر دینی و عرض ارادت به پیشگاه بانوی کرامت، فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» همزمان با شب وفات حضرت فاطمه معصومه (س) در پردیس سینمایی بازار شهر به نمایش درمی‌آید.

وی تصریح کرد: عموم علاقه‌مندان می‌توانند این فیلم را شامگاه پنجشنبه دهم مهرماه در دو سانس ۲۰ و ۲۲ در پردیس سینمایی بازار شهر به تماشا بنشینند.

مدیر اجرایی پردیس سینمایی بازار شهر خاطرنشان کرد: فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی از فیلمسازان قمی، روایتگر حرکت کاروان حضرت معصومه سلام‌الله علیها از مدینه به قم است و جمعی از هنرمندان قمی نیز در این اثر نقش‌آفرینی کرده‌اند.

