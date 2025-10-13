  1. استانها
کرمانشاه - رئیس انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه از آغاز ثبت‌نام دوره جامع فیلم‌سازی داستانی با رویکردی نو و کارگاه‌های تخصصی تازه خبر داد.

کامران رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام «دوره جامع فیلم‌سازی داستانی» در انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر کرمانشاه آغاز شده و تا چهاردهم آبان‌ماه ادامه دارد. این دوره با هدف تربیت نیروهای خلاق، آموزش مفاهیم تخصصی سینما و ارتقای مهارت‌های عملی علاقه‌مندان به فیلم‌سازی طراحی شده است.

وی افزود: این دوره آموزشی با مجموع ۳۶۰ ساعت آموزش تخصصی برگزار می‌شود و شامل مباحث نظری، کارگاه‌های عملی و اردوی فیلم‌سازی است تا هنرجویان بتوانند از مرحله ایده تا ساخت فیلم کوتاه حرفه‌ای را به‌صورت گام‌به‌گام تجربه کنند.

رئیس انجمن سینمای جوانان کرمانشاه تصریح کرد: در این دوره، تغییرات ویژه‌ای نسبت به دوره‌های گذشته اعمال شده و کارگاه‌های تازه‌ای برای ارتقای توان هنرجویان در زمینه‌های کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی، تصویربرداری، تدوین و صدا طراحی شده است.

رضایی با اشاره به اهمیت آموزش‌های کاربردی در این رشته گفت: حضور در این دوره برای علاقه‌مندان فرصتی ارزشمند است تا زیر نظر اساتید برجسته سینما، مسیر حرفه‌ای خود را آغاز کنند و در پایان نیز به هنرجویان مدرک معتبر و امکان ادامه فعالیت در گرایش‌های تخصصی سینما اعطا خواهد شد.

وی افزود: آزمون ورودی این دوره در روز شانزدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان پس از ارزیابی اولیه وارد مراحل آموزشی خواهند شد.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا تاریخ ۱۴ آبان با شماره ۰۸۳۳۸۲۴۸۴۷۲ تماس بگیرند یا به نشانی کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی، جنب کتابخانه امیرکبیر، دفتر انجمن سینمای جوانان استان مراجعه کنند.

