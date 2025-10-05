به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، فیلمهای راهیافته به بخش «استعداد نو» که به آثار کارگردانان فیلماولی در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران اختصاص دارد، معرفی شدند.
اسامی این فیلمها به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر است:
۱ـ «ابدان»/ سعید امیری فرد/ کرمانشاه
۲ـ «اقیانوس آرام»/ یاسمین بزاززاده/ تهران
۳ـ «اکسی توسین»/ فاطمه پالیزبان/ تهران
۴ـ «اکولالیا»/ نرگس حسننیا/ رشت
۵ـ «اما برف میبارید…»/ امیرحسین ناظریان، اهورا نجار/ تهران
۶ـ «بازمانده منطقه ۵۶»/ مانی قبولی خشرو/ تهران
۷ـ «باکس ترش و ملس»/ حانیه زنگارکی فراهانی/ تهران
۸ـ «به نمایش آخر خوش آمدید»/ امیر نیاکام / تهران
۹ـ «پلاک»/ ابوالفضل تاجالدین/ اصفهان
۱۰ـ «تاول»/ مینا حسینی مقدم/ قم
۱۱ـ «تهباری»/ حسین پورخلیلی/ تهران
۱۲ـ «ته نشین»/ پریا علایینوین/ تهران
۱۳ـ «جنازه»/ ائلمان نیکمندان/ تبریز
۱۴ـ «چاه»/ علی اکبر اردوبادی/ تهران
۱۵ـ «چرک مرد»/ محمد شهریار / تهران
۱۶ـ «دفتر ۶۰ برگ»/ پیام میرتبریزیان/ بهشهر
۱۷ـ «ری ویو»/ مرتضا جلیلیدوست/ تهران
۱۸ـ «زرافه»/ محمد برجلو/ تهران
۱۹ـ «ستارهای»/ زهرا موسوی موحد/ تهران
۲۰ـ «سرباز شماره ۱»/ زیبا حیدری/ تهران
۲۱ـ «سلول خاکستری»/ احسان فتحالهی، سجاد چگنی/ تهران
۲۲ـ «شیزو»/ محمد اسدی خمامی/ تهران
۲۳ـ «فرزند حبیب»/ کریم مهرآبادی/ تهران
۲۴ـ «کبودی»/ محمدمهدی رضوانی/ تهران
۲۵ـ «لست اوردر»/ محمدامین عوضپور/ تهران
۲۶ـ «مثل یک معجزه»/ عبد کاظمی/ انزلی
۲۷ـ «من دیدم هیولاها پرواز میکنن»/ سارا ضیائیپور/ تهران
۲۸ـ «ناکوک»/ وحید مزرعه/ تهران
۲۹ـ «ناگهان امشب»/ عماد نجفی/ تهران
انجمن سینمای جوانان ایران با هدف «شناسایی و معرفی استعدادهای جوان» و پس از راهاندازی باشگاه فیلماولیها، در قالب بخش ویژه «استعداد نو»، در این دوره نیز میزبان آثار فیلمسازان فیلماولی در ویترین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران است.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.
نظر شما