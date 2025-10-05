به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، فیلم‌های راه‌یافته به بخش «استعداد نو» که به آثار کارگردانان فیلم‌اولی در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران اختصاص دارد، معرفی شدند.

اسامی این فیلم‌ها به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر است:

۱ـ «ابدان»/ سعید امیری فرد/ کرمانشاه

۲ـ «اقیانوس آرام»/ یاسمین بزاززاده/ تهران

۳ـ «اکسی توسین»/ فاطمه پالیزبان/ تهران

۴ـ «اکولالیا»/ نرگس حسن‌نیا/ رشت

۵ـ «اما برف می‌بارید…»/ امیرحسین ناظریان، اهورا نجار/ تهران

۶ـ «بازمانده منطقه ۵۶»/ مانی قبولی خشرو/ تهران

۷ـ «باکس ترش و ملس»/ حانیه زنگارکی فراهانی/ تهران

۸ـ «به نمایش آخر خوش آمدید»/ امیر نیاکام / تهران

۹ـ «پلاک»/ ابوالفضل تاج‌الدین/ اصفهان

۱۰ـ «تاول»/ مینا حسینی مقدم/ قم

۱۱ـ «تهباری»/ حسین پورخلیلی/ تهران

۱۲ـ «ته نشین»/ پریا علایی‌نوین/ تهران

۱۳ـ «جنازه»/ ائلمان نیک‌مندان/ تبریز

۱۴ـ «چاه»/ علی اکبر اردوبادی/ تهران

۱۵ـ «چرک مرد»/ محمد شهریار / تهران

۱۶ـ «دفتر ۶۰ برگ»/ پیام میرتبریزیان/ بهشهر

۱۷ـ «ری ویو»/ مرتضا جلیلی‌دوست/ تهران

۱۸ـ «زرافه»/ محمد برجلو/ تهران

۱۹ـ «ستاره‌ای»/ زهرا موسوی موحد/ تهران

۲۰ـ «سرباز شماره ۱»/ زیبا حیدری/ تهران

۲۱ـ «سلول خاکستری»/ احسان فتح‌الهی، سجاد چگنی/ تهران

۲۲ـ «شیزو»/ محمد اسدی خمامی/ تهران

۲۳ـ «فرزند حبیب»/ کریم مهرآبادی/ تهران

۲۴ـ «کبودی»/ محمدمهدی رضوانی/ تهران

۲۵ـ «لست اوردر»/ محمدامین عوض‌پور/ تهران

۲۶ـ «مثل یک معجزه»/ عبد کاظمی/ انزلی

۲۷ـ «من دیدم هیولاها پرواز می‌کنن»/ سارا ضیائی‌پور/ تهران

۲۸ـ «ناکوک»/ وحید مزرعه/ تهران

۲۹ـ «ناگهان امشب»/ عماد نجفی/ تهران

انجمن سینمای جوانان ایران با هدف «شناسایی و معرفی استعدادهای جوان» و پس از راه‌اندازی باشگاه فیلم‌اولی‌ها، در قالب بخش ویژه «استعداد نو»، در این دوره نیز میزبان آثار فیلمسازان فیلم‌اولی در ویترین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران است.

چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.