امام جمعه فراشبند: اقتدار پلیس در گرو ارتباط با مردم است

حجت الاسلام و المسلمین مجید فرج زاده فسائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کلیدی نیروی انتظامی در فرهنگ سازی و نظم اجتماعی گفت: نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت و نظم در جامعه، همواره در خط مقدم مبارزه با ناهنجاری ها و جرایم قرار دارد و فعالیت‌های آن‌ها در راستای تأمین آرامش و امنیت شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: در روایات است که بین نعمت های الهی، قدر دو نعمت امنیت و سلامت چندان قدر دانسته نمی شود، در واقع نیروی انتظامی تامین کننده یکی از این نعمت ها است که اصل امنیت است.

امام جمعه فراشبند افزود: از نگاه دیگر صیانت جان و مال و دین مردم مورد توجه است، در همه جا و به لحاظ تنوع نقش آفرینی، نقش نیروی انتظامی قابل توجه است، هم از لحاظ امنیت و هم از لحاظ تامین آرامش مردم بسیار مهم است.

حجت الاسلام فرج زاده گفت: نیروی های مسلح به جریان های سیاسی وابسته نیستند ولی بینش سیاسی اجتماعی و بصیرت برای هر انسانی در نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سوءاستفاده و تحرکات دشمن لازم است.

وی با اشاره به تربیت اساتید در نیروی انتظامی ادامه داد: تربیت نیرو یکی از جنبه های بسیار مثبت است و تربیت نیروهای شاخص از داخل کادر نیروی انتظامی به دلیل آشنایی و احاطه ای که به کار دارند، موثرتر است.

امام جمعه فراشبند افزود: عملکرد نیروی انتظامی در ارتقاء فرهنگ عمومی و ترویج ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی نیز ضروری است و بر این باوریم که ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند به کاهش ناهنجاری‌ها و افزایش امنیت اجتماعی کمک کند.

حجت الاسلام فرج زاده با تاکید بر اینکه همکاری و مشارکت مردم با پلیس موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی شده و بستر ساز امنیت در جامعه می‌شود،گفت: با ریشه یابی و یافتن علت یک ناهنجاری و برنامه‎ریزی دقیق می‎توان بسیاری از ناهنجاری‎های اجتماعی را رفع کرد.

وی ادامه داد: شناخت دقیق علل و عوامل مؤثر در بروز ناهنجاری اجتماعی و برنامه ریزی دقیق و مناسب، گرایش افراد به آسیب‌های اجتماعی را به حداقل رسانده و زمینه ارتقاء امنیت اجتماعی جامعه را فراهم می‌سازد.

امام جمعه فراشبند با اشاره به اینکه ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه مستلزم فرهنگ سازی و آموزش خانواده‌هاست، افزود: هر خانواده می‌تواند با فرهنگ سازی و القاء الگوهای رفتاری مناسب، بستر موفقیت فرزندش را فراهم کند.

حجت الاسلام فرج زاده گفت: یکی از ارکان مهم هسته های انتظامی ارتباط با مردم است و نمایش اقتدار نیروهای انتظامی نقش موثری در تقویت این ارتباط دارد.

امام جمعه فراشبند در پایان شکست دشمن را در تلاش برای جلوگیری از پیشرفت و ضربه زدن به استقلال کشور ناشی از اعتقاد راسخ مردم ایران به رعایت قوانین و مقررات و شئونات اسلامی در جامعه دانست و تصریح کرد: کسی که اتکایش به خداوند و عمل به توصیه‌ها و تعالیم متعالی دین مبین اسلام باشد، شکست ناپذیر است.