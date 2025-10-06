رام: تأمین اعتبار پل بزرگ کمربندی سرعین محقق می شود

صاحبعلی رام در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامهی پیگیریهای علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است تا اعتبارات لازم برای احداث و تکمیل پل کمربندی سرعین از یکی از بانکهای خصوصی کشور تامین شود.
وی افزود:همچنین جهت عملیاتی شدن تأمین منابع مالی برای تکمیل این پروژه، ضمن بررسی روشهای تأمین منابع مالی با مسئولان بانکی در تهران، بر شتاببخشی به اجرای این پروژه مهم و تأثیرگذار در توسعه شهری سرعین تأکید شده است.
شهردار سرعین با قدردانی از حمایتهای ملی علی نیکزاد گفت: پیگیریهای ارزشمند نائب رییس مجلس در سطح ملی نقش بسیار مهمی در پیشبرد روند تأمین اعتبارات داشته و همراهی وی گامی بزرگ در مسیر تکمیل زیرساختهای شهری سرعین محسوب میشود.
رام بیان کرد: پل بزرگ کمربندی سرعین یکی از پروژههای کلیدی حوزه حمل و نقل و توسعه زیرساختهای شهری است و با برنامهریزی دقیق و پیگیریهای مستمر موفق به جلب حمایت و تأمین بخش قابل توجهی از منابع مالی آن شدهایم.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری میان شهرداری و حمایتهای نیکزاد، عملیات تکمیل پل با سرعت بیشتری ادامه یابد.
