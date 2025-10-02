به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری متمرکز شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز که با حضور مسئولان کشوری و استانی در فرمانداری پارس‌آباد برگزار شد؛ اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های استان اردبیل، چندین پروژه مهم در حوزه راه و حمل‌ونقل در حال اجرا و پیگیری است.

وی افزود: جاده پارس‌آباد – مشکین‌شهر که از سال ۱۳۹۶ موفق به دریافت ردیف بودجه ملی شده، همچنان با اختصاص بودجه ادامه دارد و امید می‌رود با همکاری وزارت راه و شهرسازی، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار این پروژه در آینده نزدیک صورت گیرد.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین بیان کرد: منطقه آزاد اردبیل که از بیله‌سوار آغاز می‌شود، از دیگر پروژه‌های مهم است که عملیات اجرایی آن هنوز به طور کامل شروع نشده و مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد در تلاش برای تسریع روند اجرای آن هستند.

وی اشاره کرد: موضوع راه‌آهن اردبیل – پارس‌آباد و تکمیل بزرگراه‌ها نیز یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان است. با وجود اینکه حدود ۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای اصلی و بزرگراه‌ها بدون پیمانکار است، تامین منابع مالی مطمئن برای این پروژه‌ها در مراحل نهایی قرار دارد. همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه نویدبخش پیشرفت قابل توجهی در این زمینه است.