به گزارش خبرگزاری مهر،اعظم گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پایگاههای تغذیه سالم مدارس مجاز نیستند اقلامی از جمله غلات حجیم شده، مثل پفک، چیپس، انواع نودل، گوشتهای فرآوری شده مثل سوسیس، کالباس، انواع نوشیدنیهای گازدار را توزیع کنند، گفت: اگر خانوادهها اجناس غیرمجاز در بوفه دیدند با دفتر سلامت و تندرستی به شماره ۸۲۲۸۴۱۶۲ ـ ۰۲۱ تماس بگیرند.
وی افزود: خانوادهها آدرس مدرسه، منطقه و فضایی که اقلام غیرمجاز که برای دانش آموزان توزیع میشود، اطلاع رسانی کنند ما قطعاً پیگیری میکنیم.
مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نظارت بر بهداشت و سلامت متصدیان بوفه اظهار کرد: کارت صحت سلامت دریافت میکنند، این کارت قطعا باید در بوفه نصب شده باشد و شش ماه یا یک سال یکبار هم آپدیت و بهروز شود و چکاپ دوباره انجام دهند.
