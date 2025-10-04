  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

مدیر عملیات عمومی خارگ: سطح دانش و پژوهش دانش‌آموزان ارتقا می‌یابد

خارگ- مدیر عملیات عمومی خارگ گفت: ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانش‌آموزان این جزیره از مهم‌ترین اولویت‌ها در حوزه آموزشی و پرورشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر شنبه در نشست با رئیس آموزش و پرورش خارگ با اشاره به اهمیت نقش آموزش در توسعه پایدار اظهار داشت: آینده جزیره خارگ به دست نسل جوان رقم می‌خورد و این امر تنها با فراهم‌سازی بستر مناسب علمی و پژوهشی محقق خواهد شد.

وی افزود: باید همه ظرفیت‌های موجود را برای ارتقای سطح دانش، پرورش خلاقیت و حمایت از پژوهش‌های دانش‌آموزی به‌کار بگیریم تا دانش‌آموزان خارگ بتوانند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بدرخشند.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، سرمایه‌گذاری واقعی برای آینده جزیره و کشور است و در این مسیر همکاری دستگاه‌های اجرایی و آموزشی یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
