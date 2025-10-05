۲۰ میلیارد ریال کالای احتکار شده در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی لرستان در راستای طرح برخورد با مخلان اقتصادی موفق به کشف انبار حاوی کالاهای فاقد مجوز شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از انبار موردنظر هشت هزار و ۴۷۹ عدد انواع مواد شوینده احتکار شده فاقد مجوز کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی و معیشتی مردم، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک دراین‌خصوص را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.