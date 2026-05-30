کشف ۱۵ میلیارد ریال کالای فاقد مجوز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری کالاهای فاقد مجوز در یک انبار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی محل مورد نظر شدند و با هماهنگی مراجع قضایی، بازرسی از انبار را انجام دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این عملیات، مقادیر قابل توجهی کالای فاقد مجوز از جمله مواد خوراکی و لوازم آرایشی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های صورت گرفته، ۴ تن و ۸۶۸ کیلوگرم چای، شکر و کنجد به همراه ۲۰۸ هزار و ۱۶۶ عدد انواع لوازم آرایشی فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ منصوری با اشاره به ارزش ریالی کالاهای کشف شده، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی و عرضه کالاهای فاقد مجوز برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و این اقدامات در راستای حمایت از تولید و تجارت قانونی ادامه می‌یابد.