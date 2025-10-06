جزئیات سومین جشنواره «روح الله خالقی» تشریح شد؛ تلاش برای حفظ استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دست اندرکاران سومین جشنواره آهنگسازی «روح الله خالقی» روز دوشنبه چهاردهم مهر با حضور تعدادی از مدیران و داوران بخش‌های مختلف این رویداد در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

اعلام جزئیات جشنواره سوم

محمدرضا عزیزی دبیر سومین دوره جایزه و جشنواره «روح الله خالقی» در ابتدای این نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد احمد پژمان موسیقیدان فقید کشورمان، ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این رویداد موسیقایی در روزهای گذشته گفت: آنچه در دوره های گذشته جشنواره برگزار شد در برگیرنده گستره جمعیتی دانشجویان در حوزه ملی بود؛ مسیری که باعث اتفاقات موثری شد و توانست روند برگزاری جشنواره را وارد فصل تازه ای کند. ما در دوره سوم تلاش کردیم تا با اتکا به دوره های گذشته فضای منسجم تری را برای این رویداد فراهم کنیم اما طبیعتا ماجرای جنگ ۱۲ روزه روند کارهای ما را متوقف کرد البته پس از ماجرای جنگ نوعی برنامه ریزی کردیم تا اندیشه «آهنگسازی موسیقی معاصر ایرانی» و «موسیقی گلها» در دوره سوم شکل پررنگ تری به خود پیدا کند. در این مسیر علاوه بر برگزاری بخش های مختلف حوزه آهنگسازی، بخش پژوهش را هم راه اندازی کردیم که به آثار مرحوم روح الله خالقی و تفکرات آهنگسازی این هنرمند می پردازد.

وی افزود: ما دنبال برگزاری جشنواره ای هستیم تا آثار هنرمندان پیشگام موسیقی کشورمان از جمله روح الله خالقی توسط نسل جدید موسیقی پیش روی مخاطبان قرار گیرد. فرآیندی که تردید ندارم می تواند دربرگیرنده تاثیرات مهمی در جریان فعالیت های موسیقایی کشورمان باشد. البته که آنچه در این دوره به آن پرداخته ایم محدود نبودن گروه سنی است که فکر می کنم می تواند یکی از دستاوردهای این دوره از جشنواره باشد اما طبیعتا در ماجرای داوری آثار فضا را به سمتی بردیم که گروه های سنی برای داوران مشخص باشد.

برای حفظ استقلال تلاش کردیم

دبیر سومین دوره جایزه و جشنواره «روح الله خالقی» در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: خانه موسیقی قبلا قرار بود حمایتی از این جشنواره داشته باشد اما وقتی پیش نویس قرارداد همکاری را برای ما ارسال کردند دیدیم که دوستان می گویند همه امتیازات معنوی مربوط به جشنواره متعلق به خانه موسیقی باشد که طبیعتا ما با توجه به اینکه نمی خواستیم استقلال جشنواره تحت تاثیر قرار گیرد بنابراین در برنامه ریزی جشنواره فضا را به سمتی هدایت کردیم که استقلال جشنواره حفظ شود.

عزیزی در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی کارکردهای مردم محور جشنواره «روح الله خالقی» توضیح داد: هنوز به طور کامل نتوانستیم برنامه ریزی ها و ایده های مد نظرمان را به دلیل فقر امکانات اجرا کنیم اما دعوت از هنرمندان نخبه مستقر در شهرستان ها و تشکیل ارکسترهایی که بتواننند اجراگران خوبی برای مردم باشند از جمله اقداماتی است که به شدت روی آن تمرکز داریم اما خب فقدان جای تمرین مناسب برای تمرین هنرجویان و ارکستر و مسائلی از این دست که می تواند در ارتقا کیفی و مردم محور بودن جشنواره مورد توجه قرار گیرد واقعا موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد.

کیوان ساکت آهنگساز، نوازنده موسیقی ایرانی و عضو هیئت داوران سومین جشنواره و جایزه «روح الله خالقی» نیز در این نشست خبری گفت: شاید اندک شمار هنرمندانی در عرصه موسیقی باشند که نظر هنرمندان معاصر درباره آنها یکسان باشد. در این مسیر روح الله خالقی یکی از مردان بزرگ موسیقی کشورمان است که بخش زیادی از موسیقی ایران وام دار این هنرمند بزرگ است و چه قدر خوب که امسال شاهد برگزاری سومین دوره رویدادی هستیم که به نام این هنرمند فقید ثبت شده است. فرآیندی که تلاش شده تا با نگاهی دوباره به معایب و محاسن دوره گذشته روند رو به ارتقایی را داشته باشد.

هدف جشنواره ارتقای کیفیت آهنگسازی و آشنایی مردم با آثار هنرمندان بزرگ است

وی افزود: یکی از نکات مهم جشنواره های آهنگسازی این بود که هرگز از هنرمندان «پارتیتور» نمی خواستند اما بسیار خوشحالم که در این جشنواره به «پارتیتورنویسی» توجه زیادی شده است. چون این اندیشه مسیر و سیاست بسیار درستی است که می بایست در دیگر جشنواره های موسیقایی کشور هم وجود داشته باشد. هدف ارتقای کیفیت آهنگسازی میان هنرمندان و آشنایی مردم با آثار هنرمندان بزرگ این سرزمین است.

محمدرضا فیاض آهنگساز، مدرس و از مشاوران اصلی جشنواره «روح الله خالقی» نیز در این نشست اظهار کرد: امیدوارم در کنار توجهی که به آهنگسازی و اجرا در این جشنواره می شود فرصتی هم برای شناخت هنرمندانی چون روح الله خالقی به عنوان پیشگامان حوزه موسیقی فراهم شود. آنچه باید برای روح الله خالقی به کار برد بی تردید نشات گرفته از وجود هنرمندی میهن دوست است که نهایت تلاش و احساس مسئولیت خود را به فرهنگ و هنر این سرزمین نشان داد و اتفاقا همین احساس مسئولیت بود که باعث شد اثر ماندگاری به نام «ای ایران» ساخته شود.

علی اکبر قربانی آهنگساز، مدرس و عضو هیئت داوران سومین جشنواره «روح الله خالقی» هم در این نشست رسانه ای توضیح داد: ما همواره در حوزه آهنگسازی کم کار بودیم اما در حوزه «پارتیتورنویسی» هنرمندان بسیار ارزشمندی داریم که در این عرصه فعالیت های بی شماری انجام داده اند. منتها مشکل اینجاست که چنین آثاری ارزشگذاری نمی شوند. موضوعی که در مسیر جشنواره «روح الله خالقی» هم به آن توجه داشتیم و داریم.

در پایان عطا نویدی مدیر روابط عمومی سومین جشنواره و جایزه «روح الله خالقی» با قدردانی از نهادها حامی این رویداد از جمله دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و بنیاد فرهنگی هنری رودکی توضیح داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، قرار است به واسطه حمایت های مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۰ اثر برگزیده جشنواره «روح الله خالقی» در قالب های مختلف در ایام جشنواره موسیقی فجر پیش روی مخاطبان قرار گیرد. این در حالی است که داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره هم از دهم مهر شروع شده و روز بیست و یکم آبان در تالار رودکی تهران نیز شاهد مراسم اختتامیه خواهیم بود.

سومین دوره جایزه ملی آهنگسازی «روح‌الله خالقی» با هدف ترویج تفکر تألیفی، تقویت زبان آهنگسازی در موسیقی کلاسیک ایرانی و حمایت از نسل تازه آهنگسازان مستقل در بخش‌های رقابتی و پژوهشی با دبیری اجرایی محمدرضا عزیزی و حمایت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همکاری موسسه فرهنگی و هنری «دلنوازان نغمه چکاوک» و ارکستر موسیقی خالقی برگزار می‌شود.

معرفی و حمایت از آهنگسازان جوان در عرصە موسیقی کلاسیک ایرانی در جهت ایجاد فرصت ارائه و اجرای آثار، حمایت از اندیشه‌های نوین در آهنگسازی موسیقی کلاسیک ایرانی در جهت گسترش تفکر نظام‌مند آهنگسازی در گونه موسیقی کلاسیک ایرانی، ایجاد تعامل فکری میان اساتید، پژوهشگران و هنرمندان موسیقی ایران در جهت حفظ و گسترش اندیشە تألیفی بر پایە بنیان‌های آکادمیک و علمی در امر آهنگسازی از اهداف این رویداد است.