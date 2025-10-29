تمدید مهلت ارسال آثار به سومین دوره جایزه خالقی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سومین دوره جایزه آهنگسازی روح الله خالقی از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد موسیقایی تا روز دوازدهم آبان خبر داد.
در متن اطلاعیه آمده است:
به اطلاع شرکتکنندگان گرامی سومین دوره «جایزه آهنگسازی روحالله خالقی» میرسد با توجه به درخواستهای مکرر هنرمندان و به منظور فراهمکردن امکان بارگذاری نهایی آثار، مهلت ارسال آثار برای سومین دوره «جایزه آهنگسازی استاد روحالله خالقی» تا پایان روز ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ تمدید میشود.
این تمدید صرفاً به منظور تکمیل و بارگذاری نهایی آثار در سامانه انجام گرفته و به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نخواهد بود.
ضمن سپاس از همراهی همه علاقهمندان و پژوهشگران گرامی، یادآوری میشود که پس از پایان مهلت فوق، هیچگونه فایلی از سوی دبیرخانه دریافت نخواهد شد.
مراسم اختتامیه این جایزه به دبیری محمدرضا عزیزی ۲۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.
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