به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، به دنبال استقبال گروه‌های موسیقی و هنرمندان این عرصه از فراخوان جشنواره بین المللی موسیقی فجر و به دلیل تماس‌های مکرر و درخواست زمان بیشتر برای آماده‌سازی و ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، مهلت فراخوان این جشنواره تمدید شد.

بنا به گفته آرش امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، پیش‌تر مهلت ارسال آثار به دبیرخانه از ۲۰ شهریور تا ۲۰ مهر عنوان شده بود که این تاریخ تا ۳۰ مهر تمدید شد.

چهل‌ویکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با هدف معرفی آثار برگزیده موسیقی ایران، ارتقای سلیقه و اغنای فرهنگ شنیداری مخاطبان، حمایت از موسیقی‌های خلاقانه با توجه ویژه به نوآوران جوان موسیقی و همچنین دعوت از گروه‌های خارجی از یک تا سی بهمن ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران به دبیری آرش امینی در ماه بهمن‌ برگزار خواهد شد.