در نقد اپیدمی شدن همکاری رایگان؛ قصه اطلاعیه جشنواره موسیقی فجر چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، آرش امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر روز سه شنبه ششم آبان با انتشار اطلاعیه ای رسمی ازعلاقه‌مندان به همکاری داوطلبانه با بخش‌های مختلف اجرایی جشنواره دعوت به عمل آورد.

امینی در این اطلاعیه درباره دعوت از علاقه‌مندان برای همکاری داوطلبان با این جشنواره گفت: علاقه‌مندان همکاری داوطلبانه با چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر می‌توانند بر اساس مهارت‌های خود، در بخش‌های مختلف عکاسی، فیلمبرداری، مستندسازی، تدوین، گرافیک، اپراتوری نرم‌افزارهای گرافیکی، موشن گرافی و پویانمایی، خبرنگاری، تولید پادکست، تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی، ترجمه (interpreting and translating) و کار با شبکه‌های اجتماعی آمادگی خود را اعلام فرمایند.

واجدین شرایط می‌توانند از تاریخ ۶ آبان تا ۲۰ آذر سال ۱۴۰۴ به بخش «همکاری داوطلبانه» پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر مراجعه کرده و روزمه کاری و حوزه علاقه‌مندی خود را برای همکاری با جشنواره اعلام کنند.

انتشار این اطلاعیه در نگاه اول می‌تواند در برگیرنده نکات ارزشمندی باشد که به واسطه آن دانشجویان و هنرآموزان عرصه های مختلف حوزه فرهنگ و هنر به ویژه رشته موسیقی و دیگر حوزه های بینارشته ای را در یک فرصت ویژه جذب کند و در قالبی دانشگاهی، کلاسه بندی شده و منطبق با معیارهای مرتبط با کارآموزی و موارد مشابه آن برای آشنایی با نحوه برگزاری رویدادهای مهم موسیقایی آنها را وارد چارچوبی کند که هم بازوی کمکی موثری برای ستاد برگزاری باشند و هم شرایط اصولی را برای کسب تجربه های عملی در کنار آموزه های علمی شان پیدا کنند. مسیری که قطعا با حضور هنرمندی چون آرش امینی با سوابق و پیشینه بین المللی در عرصه رهبری ارکستر و مدیریت فرهنگی تبدیل به تجربه ای گرانقدر خواهد شد.

اما موضوع زمانی وارد مسیر منتقدانه و بحث برانگیز خود می شود که دبیر جشنواره در این اطلاعیه اشاره ای به عبارت «دانشجویان» و «هنرآموزان» نداشته و از عبارت «علاقه‌مندان» برای دعوت خود بهره برده است. کلید واژه ای که برای رویداد بسیار مهمی چون جشنواره موسیقی فجر با اعتبار و ابعاد جهانی اش نمی تواند توجیه مناسبی داشته باشد؛ زیرا ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر در همه اموری که طی این اطلاعیه ای برای همکاری رایگان به آن اشاره کرده از مدیریت بخش گرفته تا اعضای بخش های مختلف، می بایست از بهترین، مجرب ترین و توانمندترین افراد برای حضور در چنین رویداد معتبری بهره بگیرد. افرادی که حضورشان طبیعتا مشمول قراردادهای مالی منطبق بر بودجه جشنواره می شود.

البته امید می رود دبیر جشنواره براساس این رویکرد که افراد داوطلب برای کسب تجربه و یاری رساندن به اعضای اصلی بخش ها در جهت بهبود خدمت رسانی در جشنواره حضور پیدا خواهند کرد، نسبت به انتشار این اطلاعیه اقدام کرده باشد چون درغیر این صورت اگر ماجرای دعوت به همکاری رایگان که اپیدمی آن در رویدادها و جشنواره های فرهنگی هنری کشور به شدت در حال گسترش است، برای کاهش هزینه ها انجام گرفته باشد، بی تردید اقدام درستی برای رویداد معتبری چون جشنواره موسیقی فجر نیست. البته باید دید و منتظر ماند که انتشار فراخوان همکاری داوطلبانه با ستاد جشنواره موسیقی فجر به چه شکلی قرار است هدایت شود.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از یکم تا سی‌ام بهمن ماه ۱۴۰۴ به همت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسط انجمن موسیقی ایران برگزار می‌شود.