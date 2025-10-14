گرامیداشت هنرمندان تازه درگذشته موسیقی در خانه موسیقی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی خانه موسیقی ایران، نشست ماهانه خانه موسیقی ایران روز یکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات این مجموعه برگزار خواهد شد.

در این نشست که با حضور هنرمندان موسیقی، اعضای شورای عالی، هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای کانون‌های مختلف همراه خواهد بود، یاد و خاطره ۶ هنرمند تازه درگذشته موسیقی ایران؛ رحیم عزت بقایی، احمد پژمان، جمشید عزیزخانی، بهمن رجبی، علاالدین یاسینی و امید جهان گرامی داشته می‌شود.

این مراسم فرصتی برای مرور زندگی هنری و خدمات این چهره‌ها به موسیقی ایران خواهد بود و همکاران و شاگردان آنها با یادکرد از آثار و خاطراتشان، بر استمرار راه و اندیشه این بزرگان تأکید خواهند کرد.

سلسله نشست‌های ماهانه خانه موسیقی ایران طی سال‌های گذشته با هدف تقویت همدلی میان اهالی موسیقی، گرامیداشت مفاخر و ایجاد بسترهای مؤثر برای طرح موضوعات و پیگیری مطالبات این قشر برگزار می‌شود.

خانه موسیقی ایران در خیابان فاطمی، انتهای خیابان جمالزاده شمالی، شماره ۲۷۰ واقع شده است.