به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در ساعت ۰۱:۵۴ دقیقه بامداد، پس از دریافت اولین گزارش مردمی مبنی بر وقوع تصادف خودروی سمند با کامیونت در محور تربت جام-تایباد، بلافاصله کارشناسان مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اقدام به اعزام نیروهای امدادی کردند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی تربت جام افزود: این حادثه که در محدوده ابتدای جاده محمدآباد به وقوع پیوست، بلافاصله پس از اعلام، با حضور آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ تربت جام و هلال احمر تایباد پوشش داده شد.
وی ادامه داد: علیرغم حضور به موقع اولین آمبولانس از پایگاه شهر احمدآباد صولت تربت جام، متأسفانه ۳ نفر از سرنشینان در همان لحظات اولیه حادثه جان خود را از دست دادند.
لطفی اضافه کرد: همچنین ۸ مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه (تریاژ) در محل حادثه، توسط آمبولانسها به بیمارستانهای سجادیه تربت جام و خاتمالانبیا تایباد اعزام شدند و علت دقیق این حادثه دلخراش توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
