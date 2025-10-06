  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

۱ فوتی و ۱ مصدوم در واژگونی خودروی پراید در محور باغشن به گرینه 

مشهد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: بر واژگونی خودروی پراید در کیلومتر سه محور روستایی باغشن به گرینه شهرستان زبرخان ۱ فوتی و ۱ مصدوم گزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: درپی اعلام مرکز EOC مبنی بر واژگونی خودروی پراید در کیلومتر سه محور روستایی باغشن به گرینه شهرستان زبرخان، یک تیم از نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده ای امام رضا(ع) با خودروی تخصصی ست نجات سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: در این سانحه راننده خودرو مصدوم شده و متاسفانه سرنشین در دم جان باخته بود که نجاتگران ابتدا با تثبیت و ایمن سازی صحنه سانحه، نسبت به رهاسازی متوفی اقدام کرده و فرد فوتی تحویل مراجع ذیربط شد و فرد مصدوم نیز جهت ادامه روند درمان توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال داده شد.

