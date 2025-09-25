  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۳

لطفی: واژگونی پراید در محور تربت‌جام منجر به مصدومیت ۵ نفر شد

تربت جام- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت‌جام از مصدومیت ۵ نفر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور تربت‌جام به صالح‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفی در تشریح این حادثه اظهارکرد: پس از دریافت اولین گزارش مردمی مبنی بر واژگونی خودروی پراید در محور مذکور، کارشناسان مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت جام بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و نیروهای اورژانس را به محل اعزام کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت‌جام افزود: این حادثه در حوالی گردنه جعفریه رخ داده بود و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های صالح‌آباد و بنی تاک برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از رسیدن به صحنه و انجام اقدامات درمانی لازم برای تثبیت حال مصدومان، ۵ نفر از سرنشینان خودرو را جهت ادامه درمان تخصصی به بیمارستان شهدای صالح‌آباد منتقل کردند.

