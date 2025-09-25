به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفی در تشریح این حادثه اظهارکرد: پس از دریافت اولین گزارش مردمی مبنی بر واژگونی خودروی پراید در محور مذکور، کارشناسان مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت جام بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و نیروهای اورژانس را به محل اعزام کردند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی تربتجام افزود: این حادثه در حوالی گردنه جعفریه رخ داده بود و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای صالحآباد و بنی تاک برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.
وی تصریح کرد: کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از رسیدن به صحنه و انجام اقدامات درمانی لازم برای تثبیت حال مصدومان، ۵ نفر از سرنشینان خودرو را جهت ادامه درمان تخصصی به بیمارستان شهدای صالحآباد منتقل کردند.
