علی لطفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک سانحه رانندگی میان دو خودروی پژو ۴۰۵ و ماتیز، منجر به مصدومیت ۵ نفر شد. این حادثه در نزدیکی پل کمربندی محور تربتجام به تایباد رخ داد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ تربت جام، توضیح داد: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر این تصادف، بلافاصله تیمهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات درمانی اولیه، هر پنج مصدوم را به بیمارستان سجادیه تربتجام انتقال دادند.
وی با بیان این مطلب که این حادثه بار دیگر بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و رانندگی با احتیاط در محورهای برونشهری تاکید میکند اضافهکرد: تحقیقات پلیس راهور برای مشخص کردن علت دقیق این تصادف در جریان است.
نظر شما