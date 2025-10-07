  1. استانها
منیری: واژگونی نیسان در محور فریمان به تربت‌جام؛ یک کشته و ۱۵ مصدوم

مشهد- مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو نیسان بار در کیلومتر ۳۵ محور فریمان به تربت جام یک نفر کشته و ۱۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۷ سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ ،گزارشی مبنی واژگونی یک دستگاه خودرو نیسان بار در کیلومتر ۳۵ محور فریمان به تربت جام به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله یک تیم امداد از پایگاه امداد و نجات بین شهری خرم آباد(شهید فیاض) شهرستان تربت جام به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: متاسفانه این حادثه یک فوتی و پانزده مصدوم داشت که پس از تثبیت ایمنی صحنه، تریاژ بندی و دریافت کمک های اولیه پیش بیمارستانی، توسط آمبولانس هلال احمر و اتوبوس آمبولانس اورژانس به مرکز درمانی الزهرا«س» فریمان و سجادیه تربت جام منتقل شد.

