میش مست:۴ نفر در سوانح رانندگی خراسان رضوی جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: شامگاه جمعه تصادف خودروی سواری با یک چوپان در شهرستان جوین، مرگ این فرد را رقم زد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: تصادف ۲ خودروی سواری در شهرستان جغتای نیز موجب مرگ راننده یکی از این خودروها شد.

وی ادامه داد: در حوالی ساعت ۲۳ دیشب نیز تصادف موتورسیکلت با خودروی سواری در شهرستان سرخس منجر به مرگ راکب موتورسیکلت و راننده خودرو شد.

میش مست گفت: دیروز جمعه به رغم افزایش ترددها در مسیرهای تفرجگاهی استان خراسان رضوی و بویژه مشهد، تصادف خاصی در طول روز رخ نداد و سوانح یادشده همگی در شب اتفاق افتاده است.