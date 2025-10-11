  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۱

میش مست:۴ نفر در سوانح رانندگی خراسان رضوی جان باختند

مشهد- رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: سه فقره تصادف منجر به فوت از شب گذشته تا صبح امروز (۱۹ مهرماه) به وقوع پیوست که بر اثر آن چهار نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: شامگاه جمعه تصادف خودروی سواری با یک چوپان در شهرستان جوین، مرگ این فرد را رقم زد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: تصادف ۲ خودروی سواری در شهرستان جغتای نیز موجب مرگ راننده یکی از این خودروها شد.

وی ادامه داد: در حوالی ساعت ۲۳ دیشب نیز تصادف موتورسیکلت با خودروی سواری در شهرستان سرخس منجر به مرگ راکب موتورسیکلت و راننده خودرو شد.

میش مست گفت: دیروز جمعه به رغم افزایش ترددها در مسیرهای تفرجگاهی استان خراسان رضوی و بویژه مشهد، تصادف خاصی در طول روز رخ نداد و سوانح یادشده همگی در شب اتفاق افتاده است.

