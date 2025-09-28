مرگ دلخراش راننده و سرنشین کامیون در محور داورزن به سبزوار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین بلالی اظهار کرد: یک فقره واژگونی در محور داورزن به سبزوار به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش و بلافاصله عوامل انتظامی کلانتری ۱۱ امام خمینی به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان داورزن افزود: در بررسی‌های عوامل انتظامی مشخص شد، یک دستگاه کامیون ده تن با بار سیب زمینی از جاده منحرف و واژگون شده است.

وی بیان کرد: در این حادثه راننده خودرو در و یک سرنشین در دم جان باختند.

بلالی خاطر نشان کرد: علت واژگونی توسط کارشناس تصادفات پلیس‌راه در حال بررسی است.

فرمانده انتظامی شهرستان داورزن ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه دلخراش، از رانندگان خواست؛ هنگام رانندگی ضمن بستن کمربند ایمنی، با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.