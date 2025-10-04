اعلام جزییات برگزاری یک کنسرت هنرجویی در تالار رودکی

به گزارش روابط‌عمومی بنیاد رودکی، کنسرت هنرجویان مرکز آموزش های هنری بنیاد فرهنگی هنری رودکی روز سه شنبه ۲۲ مهر ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود.

در این اجرا که به سرپرستی محمودرضا میرصیافی و به صورت تکنوازی، دوئت و تریو برگزار می‌شود، هنرجویان ویولن، پیانو، فلوت به اجرای قطعاتی از بزرگان موسیقی کلاسیک دنیا همچون ویوالدی، باخ، بتهوون، موتسارت، شوپن می‌پردازند.

مرکز آموزش هنری در نظر دارد در ماه‌های آتی نیز کنسرت‌هایی در سایر رشته‌های موسیقی با هنرجویان برگزیده این مرکز در سالن‌های مجموعه بنیاد رودکی برگزار کند.

پیش از این نیز کنسرت های هنرجویی مختلفی چون رسیتال پیانو، آنسامبل ویلن، پیانو و فلوت، موسیقی کودک در تالارهای رودکی و حافظ برگزار شده است.