روشنایی مسیر روستایی سرمل - حسینکی افتتاح شد

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر طی مراسمی با حضور فرماندار بوشهر،مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر و جمعی از مسئولان روشنایی مسیر روستایی سرمل - حسینکی به بهرهبرداری رسید.
بخشدار چغادک با اشاره به اهمیت ایمنسازی محورهای مواصلاتی روستایی گفت: اجرای روشنایی در این مسیر با هدف افزایش ضریب ایمنی تردد، کاهش حوادث احتمالی و تسهیل رفتوآمد ساکنان منطقه انجام شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از دستگاههای اجرایی و عوامل اجرایی پروژه، ابراز امیدواری کرد روند توسعه و بهسازی مسیرهای روستایی در سطح بخش تداوم داشته باشد.
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