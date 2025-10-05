به گزارش خبرگزاری مهر ،مراسم اهدای بستههای حمایتی به دانشآموزان برتر تحت پوشش کمیته امداد در عسلویه با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این مراسم با تأکید بر نقش صنعت در توسعه متوازن اجتماعی، از اقدامات مسئولانه شورای راهبردی پتروشیمیها و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی پارس در حمایت از جامعه محلی بهویژه خانوادههای کمبرخوردار تقدیر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ضرورت توانمندسازی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، ادامه تحصیل فرزندان این خانوادهها را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین در این مراسم بر تداوم حمایت از اقشار آسیبپذیر استان تاکید کرد.
گفتنی است؛ در این مراسم و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، با همکاری شورای راهبردی پتروشیمیهای منطقه عسلویه و دادگستری کل استان بوشهر همچنین از محل موقوفه مرحوم هدایت با تولیت رئیس دیوان عالی کشور، بستههای لوازمالتحریر و هدایای نقدی به ۱۰۰نفر از دانشآموزان برتر تحت پوشش کمیته امداد در شهرستان عسلویه اهدا شد.
نظر شما