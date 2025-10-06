انتشار فراخوان هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در راستای تحقق اهداف فرهنگی دولت چهاردهم و کلان برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مردمیسازی و عدالت فرهنگی، کاربست فناوریهای نوین در بهبود تنظیمگری و مقرراتگذاری، رونق اقتصاد فرهنگ و توسعه صادرات فرهنگی و نیز پاسداشت و تقویت اصالت و هویت ایرانی-اسلامی)، معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران را همزمان با هفته پژوهش در نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ برگزار میکند.
در این فراخوان از نویسندگان، کارشناسان، منتقدان و فعالان حوزه سینما دعوت شده تا با ارسال آثار خود در این رویداد ملی شرکت کنند.
هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران در بخش های مختلفی چون کتاب (تالیف و ترجمه)، پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری)، طرح های پژوهشی خاتمه یافته و مقالات علمی برگزار میشود.
شرایط و مقررات
در این فراخوان شرایط و مقررات شرکت در این دوره جایزه پژوهش به شرح زیر عنوان شدهاند:
مقالات علمی، پایاننامههای کارشناسی ارشد، رسالههای دکترا، کتابهای حوزه سینما و طرحهای پژوهشی خاتمه یافته که در فاصله زمانی اول مهر ۱۴۰۲ تا پایان مهر ۱۴۰۴ ارائه یا منتشر شدهاند، میتوانند در این رویداد شرکت کنند، آثار ارسالی باید به زبان فارسی نوشته شده و نباید در دورههای پیشین این جایزه ارائه شده باشند. نویسندگان یا ناشران کتابهایی که از اول مهر ۱۴۰۲ تا پایان مهر ۱۴۰۴ اولین چاپ آنها منتشر شده باشد، میتوانند آثار خود را برای داوری به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. هر شرکتکننده میتواند حداکثر سه اثر را به طور مجزا ارسال کند، چنانچه پایاننامه، رساله یا طرح پژوهشی به کتاب تبدیل شده باشد، تنها یکی از صورتهای اثر پژوهشی در جایزه پژوهش سال سینمای ایران پذیرفته میشود. ارسال کننده اثر، صاحب آن تلقی میشود و در صورت اثبات خلاف آن، اثر ارسالی از داوری کنار گذاشته میشود. شرکت کنندگان باید برای ارسال آثار خود فایل ورد و پیدیاف آن را به ایمیل دبیرخانه هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران به نشانی cinemares@chmail.ir ارسال کنند.
لازم است در قسمت موضوع ایمیل، یکی از چهار بخش فوق درج شود. دبیرخانه جایزه پژوهش سال سینمای ایران، حق استفاده از چکیده پژوهشها را در سامانهها، کتابها، نشریات و اخبار مربوط به این رویداد دارد.
جوایز
در این دوره به پژوهشگران برگزیده جوایزی به شرح زیر اهدا خواهد شد:
برترین کتاب تالیفی: تندیس، لوح سپاس و مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی، رتبه دوم کتاب تالیفی: لوح سپاس و مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی
برترین کتاب ترجمه: تندیس، لوح سپاس و مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی، رتبه دوم کتاب ترجمه: لوح سپاس و مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی
برترین رساله دکتری: تندیس لوح سپاس و مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی، رتبه دوم رساله دکتری: لوح سپاس و مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی
برترین پایاننامه کارشناسی ارشد: تندیس، لوح سپاس و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی، رتبه دوم پایاننامه کارشناسی ارشد: لوح سپاس و مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی
برترین طرح پژوهشی خاتمهیافته: تندیس، لوح سپاس و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی، رتبه دوم طرح پژوهشی خاتمه یافته: لوح سپاس و مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی
برترین مقاله علمی: تندیس، لوح سپاس و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی و به رتبه دوم مقاله علمی: لوح سپاس و مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
همچنین جایزه ویژه برترین پژوهش با موضوع «نقش و جایگاه سینمای ایران در انسجام و همبستگی ملی» به همراه تندیس، لوح سپاس و مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
گاه شمار
مهلت ارسال آثار به این رویداد ملی تا ۲۲ آبان امسال عنوان شده و اعلام اسامی برگزیدگان و برگزاری اختتامیه نیز در نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ خواهد بود.
علاقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جایزه پژوهش سال سینما به نشانی cinemares@chmail.ir ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام به نشانی https://apf.farhang.gov.ir مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های دبیرخانه ۳۸۵۱۲۲۳۴ - ۳۸۵۱۲۷۳۹ تماس بگیرند.
