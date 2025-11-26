ششمین دوره جایزه کتاب قرآنی سال فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره جایزه کتاب قرآنی سال ۱۴۰۴ به همت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار میشود.
شرایط پذیرش کتاب:
۱️⃣ کتابهایی که برای اولین بار در سالهای ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۴ منتشر شده باشد.
۲️⃣ آثار بایستی دارای مجوز اعلام وصول از اداره ارشاد اسلامی باشند.
۳️⃣ رسالههای دکتری که در سال ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۴ دفاع شده باشند، در بخش پایان نامه قرآنی برتر، مورد ارزیابی قرار میگیرند.
۴️⃣ ارسال یک نسخه از اثر، به دبیرخانه جشنواره الزامی است.
۵️⃣ تکمیل فرم و ثبت مشخصات در سامانه الزامی است.
در این دوره، به صورت ویژه از یک اثر که با رویکرد قرآنی در حوزه مقاومت نگاشته شده باشد، تقدیر به عمل خواهد آمد.
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ است و اختتامیه آن نیز اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود و به برگزیدگان در بخشهای تخصصی، عمومی، بین الملل، رساله دکتری و محور ویژه جایزه تعلق میگیرد.
شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را به دبیرخانه: قم، بلوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید میثمی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. تلفن ۰۲۵۳۷۶۰۴۰۷۰ داخلی ۳۶۹ ارسال کنند. همچنین جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به نشانی https://quran.ac.ir/ مراجعه نمایند.
