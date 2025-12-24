  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

تمدید فراخوان نهمین جایزه کتاب سال سینمایی

مهلت ارسال اثر به نهمین جایزه کتاب سال سینمایی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، رامتین شهبازی دبیر نهمین جایزه کتاب سال سینمای ایران گفت: به دنبال انتشار فراخوان نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی کتاب‌های متنوع و زیادی به دبیرخانه این جایزه رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال ناشران، نویسندگان و پژوهشگران مهلت ارسال اثر به دبیرخانه تا ۱۰ دی تمدید شد.

شهبازی بیان کرد: ناشران، نویسندگان و مترجمان گرامی می‌توانند آثار خود را همراه با مشخصات کامل (نام نویسنده یا مترجم، ناشر، سال انتشار و اطلاعات تماس) به همراه نامه‌ای مبنی بر تقاضای شرکت در نهمین جایزه کتاب سال سینمای ایران، به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

این آئین فرهنگی در اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و برترین آثار منتشرشده در حوزه سینما در چهار سال گذشته مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

ندا زنگینه

