تمدید فراخوان نهمین جایزه کتاب سال سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، رامتین شهبازی دبیر نهمین جایزه کتاب سال سینمای ایران گفت: به دنبال انتشار فراخوان نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی کتاب‌های متنوع و زیادی به دبیرخانه این جایزه رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال ناشران، نویسندگان و پژوهشگران مهلت ارسال اثر به دبیرخانه تا ۱۰ دی تمدید شد.

شهبازی بیان کرد: ناشران، نویسندگان و مترجمان گرامی می‌توانند آثار خود را همراه با مشخصات کامل (نام نویسنده یا مترجم، ناشر، سال انتشار و اطلاعات تماس) به همراه نامه‌ای مبنی بر تقاضای شرکت در نهمین جایزه کتاب سال سینمای ایران، به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

این آئین فرهنگی در اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و برترین آثار منتشرشده در حوزه سینما در چهار سال گذشته مورد تجلیل قرار می‌گیرند.