  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

معرفی ستاد اجرایی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی

معرفی ستاد اجرایی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی

ستاد اجرایی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در احکام صادره از سوی علیرضا اسماعیلی دبیر هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی، حسین یزدانشناس، رضا بصیرت، سپیده حیدرآبادی، عباس نادری، شهلا شفیعی و مهسا اصانلو به عنوان مدیران ستاد برگزاری هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران معرفی شدند.

طی احکام صادره حسین یزدانشناس به عنوان دبیر اجرایی، رضا بصیرت به عنوان مدیر مالی و پشتیبانی، سپیده حیدرآبادی به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی، عباس نادری به عنوان مدیر هماهنگی، شهلا شفیعی به عنوان مدیر دبیرخانه و مهسا اصانلو به عنوان مدیر انتشارات معرفی شدند.

هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی همزمان با هفته پژوهش نیمه دوم آذر سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 6623046
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها