چند نفر در طرح بیمه تکمیلی صندوق هنر ثبت نام کردند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر، معاون اعضای صندوق اعتباری هنر از پایان فرآیند نامنویسی بیمه تکمیلی درمان ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت برای سال بیمهای ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۴۸ هزار نفر از اعضای صندوق در این طرح ثبتنام کردند.
مسلم کریمی معاون اعضای صندوق، با اشاره به جایگاه ویژه بیمه تکمیلی در میان خدمات حمایتی صندوق گفت: بیمه تکمیلی یکی از مهمترین خدمات صندوق اعتباری هنر است که با هدف پشتیبانی از جامعه فرهنگی و هنری کشور در برابر هزینههای درمانی و حفظ آرامش خاطر آنان اجرا میشود. صندوق همواره تلاش می کند با همکاری شرکتهای بیمهگر توانمند، سطح خدمات درمانی اعضا را بهبود بخشد.
وی با اشاره به سه طرح بیمهای صندوق با عناوین آرامش، رفاه و امید اظهار کرد: بیش از ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح آرامش، ۶ هزار نفر در طرح رفاه و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در طرح امید ثبتنام کردهاند. این در حالی است که طرح آرامش بیشترین استقبال را در میان اعضای جامعه فرهنگی و هنری کشور داشته است.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب حرفهای ثبتنامکنندگان افزود: بر اساس آمار، بیشترین ثبت نام کنندگان بیمه تکمیلی از میان هنرمندان رشتههای تجسمی، سینمایی و موسیقی هستند.
معاون اعضا صندوق اعتباری هنر با اشاره به آمار استانی ثبت نام کنندگان گفت: بالاترین تعداد ثبت نام شدگان بیمه درمان تکمیلی در سال ۱۴۰۴ مربوط به استان های تهران، البرز و اصفهان است. ضمن اینکه اسامی افراد ثبتنامشده برای بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی درمان به شرکت بیمهگر طرف قرارداد ارسال شده است.
وی ضمن اشاره به گسترش خدمات الکترونیکی صندوق اعتباری هنر افزود: امسال نیز پیامرسان اختصاصی صندوق هنر نقش مهمی در تسهیل ثبتنام بیمه درمان تکمیلی ایفا کرد. بیش از ۷۹ درصد نامنویسیهای این دوره از طریق این بستر انجام شد.
کریمی درباره نحوه دریافت خدمات درمانی توضیح داد: شرکت بیمهگر طرف قرارداد صندوق با بیشتر بیمارستانها و مراکز درمانی معتبر در سراسر کشور قرارداد دارد و بیمهشدگان میتوانند با ارائه کارت ملی از خدمات درمانی طبق تعهدات بیمهنامه بهرهمند شوند. در صورت مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد نیز امکان بارگذاری مدارک و فاکتورها در اپلیکیشن صندوق هنر فراهم است. پس از بررسی مدارک، خسارت مربوطه توسط شرکت بیمه آسیا پرداخت خواهد شد.
معاون اعضا صندوق اعتباری هنر در پایان گفت: قرارداد بیمه تکمیلی اعضای صندوق برای سال بیمهای جدید از اول مهر ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان شهریور ۱۴۰۵ ادامه دارد.
