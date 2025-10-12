به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر طرح بهبود و مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در نشست جمع‌بندی ارزیابی اجرای این طرح در استان گفت: فرآیند ارزیابی در ۱۱ بخش شامل شهرستان‌ها، معاونت‌ها و رشته‌های هنری انجام شد تا از مجموع ۲ هزار و ۱۸ هنرمند استان که عضو صندوق هستند، شرایط نزدیک به یک هزار هنرمندی که پرونده آن‌ها در مرحله تمدید است به صورت دقیق‌تر بررسی شود.

نصرالله نقنه افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده و ضرورت به‌روزرسانی پرونده اعضای صندوق و همچنین به منظور تداوم ارائه خدمات صندوق اعتباری هنر به هنرمندان مورد نظر، کارگروه تخصصی بهبود از ۱۹ مهر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکل خواهد شد تا با تمرکز بر اطلاع‌رسانی دوباره به آن دسته از هنرمندانی که پرونده عضویت آنان در صندوق تکمیل نشده است، از غیرفعال شدن پرونده آنان جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح بهبود در راستای ساماندهی و بررسی استمرار عضویت هنرمندان در این صندوق، از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در چندین مرحله از هنرمندان عضو صندوق درخواست شده است تا برای به‌روزرسانی پرونده خود اقدام کنند، یادآور شد: از این رو پس از انجام مرحله ارزیابی اجرای این طرح در هر استان، هنرمندانی که پرونده آنان همچنان ناقص است تنها به مدت یک هفته پس از تشکیل کارگروه تخصصی بهبود می‌توانند پیگیری‌های لازم را برای این موضوع داشته باشند.

نقنه بر باز بودن مسیر جذب هنرمندان در صندوق اعتباری هنر تاکید و تصریح کرد: در صورتی که اعضای صندوق نتوانند در فرصت تعیین شده، مستندات فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود را بنا به ضوابط اعلام شده، ارائه کنند، پرونده آنان به صورت موقت غیرفعال خواهد شد اما این امکان نیز وجود دارد که متقاضیان در صورت ارائه اسناد، پرونده عضویت خود را دوباره به جریان بیندازند.

مدیر طرح بهبود صندوق اعتباری هنر با اشاره به اینکه این صندوق با اجرای طرح بهبود به دنبال افزایش سهم اعتبارات و تامین منابع مالی بیشتر به منظور رفع نیازهای هنرمندان حقیقی و فعال است، صیانت از بیت‌المال و پیگیری از هدررفت هزینه‌های غیرمجاز را از دیگر مزایای اجرای این طرح بیان کرد.

وی همچنین درباره خدمات صندوق اعتباری هنر به هنرمندان عضو این صندوق گفت: این خدمات محدود به ارائه بیمه پایه و تکمیلی نیست و هم‌اکنون بیش از ۴۰ نوع خدمت در قالب طرح‌های مختلف برای استفاده هنرمندان در حال اجراست.

گفتنی است، ارزیابی شرایط اجرای طرح بهبود در راستای ساماندهی و بررسی استمرار عضویت هنرمندان در صندوق اعتباری هنر، از سال گذشته آغاز شده و تاکنون وضعیت ۲۸ استان از جمله چهارمحال و بختیاری به صورت میدانی و با حضور کارشناسان صندوق، مورد بررسی قرار گرفته است.

در حال حاضر نیز ۲ هزار و ۱۸ نفر از هنرمندان چهارمحال و بختیاری عضو صندوق اعتباری هنر هستند که تلاش می‌شود با اطلاع‌رسانی مطلوب‌تر درباره خدمات صندوق، تعداد بیشتری از هنرمندان جذب این صندوق شوند.