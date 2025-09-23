به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پوراحمدی روز سه شندر سفر به استان زنجان، افزود: ارتباطات مالی صندوق با اعضای خود از طریق هنرکارت میسر است که توسعه خدمات آن در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: همه خدماتی که قرار است در قالب هنرکارت به اعضا ارائه شود به صورت مجازی قابل ارائه است‌.

پوراحمدی گفت: خدمات هنرکارت شامل انواع خدمات اقامتی، فروشگاهی و درمانی بوده که قرارداد آن با مراکز مختلف منعقد شده است.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع آموزش برای هنرمندان را در نقاط مختلف کشور به ویژه نقاط محروم دنبال می کند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: این صندوق درصدد ایجاد مرکز مشاوره کسب و کارهای فرهنگی و هنری است تا کسانی که دارای توان و تخصص در یکی از رشته های فرهنگی و هنری هستند آموزشهای لازم را فرا بگیرند تا از این طریق کسب و کار آنها رونق بگیرد.

هنرمند زنجانی نشان اعتبار هنر گرفت

در ادامه سفر مدیرعامل صندوق هنر به زنجان سید عیسی شبیری هنرمند و کاتب زنجانی " نشان اعتبار هنر" را دریافت کرد.

همچنین در دیدار مدیرعامل هنر با این هنرمند زنجانی قول مساعد برای حمایت از او از طریق صندوق هنر داده شد و شبیری نیز یکی از کتابتهای خود با موضوع چهار قل را به مدیرعامل صندوق هنر اهدا کرد.

شبیری، یکی از خطاطان و خوش‌نویسان زنجانی است که به خوبی توانسته با سلیقه و هنر خود سه جلد قرآن کریم را خطاطی کند و به خاطر عشق به امام رضا (ع) یک جلد آن را به موزه آستان قدس رضوی هدیه بدهد.

وی، متولد ۱۳۵۸ روستای دوسران از توابع شهر زنجان است و در سال ۱۳۸۹ اولین کتابت قرآن کریم را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۲ آن را به پایان رساند .

شبیری دومین کتابت قرآن کریم در ابعاد ۵۰ در ۷۰ را در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد و در سال ۱۳۹۷ به پایان رساند.

همچنین سومین کتابت قرآن کریم را در همان ابعاد در سال ۱۳۹۷ آغاز کرد و در سال ۱۳۹۹ به پایان رساند .

این قرآن کریم به صورت کلکسیونی بوده و هر صفحه دارای یک طرح است که با صفحه های دیگر تفاوت دارد، پایان هر صفحه پایان آیه و پایان هر سوره در پایان صفحه و پایان حزبها و جزءها هم در پایان صفحه قرار گرفته و به صورت پشت و رو به صورت نفیس کتابت شده است.