به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ذاکری رئوف ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار کرد: ملت ایران از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون همواره پایبند به آرمان‌های اصیل انقلاب بوده و امروز نیز با همان روحیه انقلابی در کنار ملت مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت ایستاده است.

وی با اشاره به ایستادگی مردم در برابر دشمنان انقلاب افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران نشان داد که ملت ما با وجود همه حمایت‌های جهانی از دشمنان، با قدرت ایمان و اراده‌ای راسخ، آنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشتند.

وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، فرصتی برای نمایش وحدت ملی و اعلام حمایت صریح ملت ایران از مقاومت فلسطین خواهد بود.

وی ابراز داشت: ۱۳ آبان نماد اراده ملت ایران در پاسداری از آرمان‌های انقلاب، دفاع از ملت‌های مظلوم و مقابله با ظلم و سلطه است و حضور مردم در این روز، بار دیگر نشان خواهد داد که ملت ایران با ایمان و آگاهی، در مسیر عزت و استقلال خود استوار ایستاده است.

ذاکری رئوف با تأکید بر نقش قم در تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: شهر مقدس قم همواره پیشتاز دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب بوده و امسال نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق، حضوری منسجم و آگاهانه در راهپیمایی ۱۳ آبان داشته باشد تا الگویی از وحدت و شعور انقلابی ملت ایران به نمایش گذارد.

وی با بیان اینکه هر فردی با حضور در مسیر راهپیمایی پیام روشنی به دشمنان می‌دهد، گفت: ملت ایران هرگز تسلیم فشار، تهدید و سیاست‌های تحمیلی قدرت‌های سلطه‌گر نخواهد شد و حضور مردم در این مراسم بزرگ، نشانه‌ای از اقتدار، عزت و استقلال کشور است.

راهپیمایی ۱۳ آبان جلوه‌ای از ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: راهپیمایی ۱۳ آبان جلوه‌ای از ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه و تأکیدی بر استمرار روحیه مقاومت است.

ذاکری رئوف با تأکید بر نقش نسل جوان در بازخوانی آرمان‌های انقلاب بیان کرد: ۱۳ آبان تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازتعریف مفاهیمی چون استقلال، آزادی، عدالت و مقاومت در برابر زورگویی است. دانش‌آموزان، معلمان و نسل جدید با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، پیام بیداری و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان خواهند رساند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دشمنان در تلاش‌اند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای، ذهن و باور نسل جوان را از مسیر اصلی انقلاب منحرف کنند، از این‌رو حضور پررنگ جوانان و دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و آیینی این روز اهمیت مضاعفی دارد.

رئیس شورای هماهنگی قم افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی، برپایی سرودهای دانش‌آموزی و حرکت کاروان‌های فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی، می‌تواند جلوه‌ای پررنگ‌تر از همبستگی ملت ایران با ملت فلسطین را به نمایش گذارد و اثرگذاری مراسم را دوچندان کند.

ذاکری رئوف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس پیام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: دشمن در قالب جنگ نرم و رسانه‌ای تلاش دارد نسل جوان را از دشمنی واقعی با استکبار غافل سازد، در حالی که رسانه‌های انقلابی باید با روایت درست و مستند، پیام ۱۳ آبان را به جامعه منتقل کنند تا این روز بزرگ صرفاً در حد یک مراسم تشریفاتی باقی نماند.

در این نشست هر یک از دستگاه ها به اراِئه برنامه های خود در راستای برپایی هر چه باشگوهتر راهپیمایی روز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام و روز دانش‌آموز پرداختند.