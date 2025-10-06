به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شهسواری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: روز ۱۳ آبان متعلق به همه اقشار استکبارستیز ملت ایران است و باید از ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری باشکوه این مناسبت بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور سه رخداد مهم تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است، افزود: این روز تنها یک یادبود تاریخی نیست بلکه چراغ راهی برای تداوم مبارزه هوشمندانه و همه‌جانبه با استکبار جهانی است.

شهسواری با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، تصریح کرد: پایداری مردم مظلوم غزه نماد بی‌بدیل مبارزه با استکبار در عصر حاضر است و ملت ایران نیز از سال ۴۲ تاکنون در خط مقدم این نبرد ایستاده‌اند.

رئیس ستاد ۱۳ آبان استان قزوین با تأکید بر ضرورت فضاسازی محیطی، تبلیغات بصری و تبیین مفهوم استکبارستیزی در برنامه‌های این مناسبت، خاطرنشان کرد: مراسم محوری روز ۱۳ آبان امسال، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، از ساعت ۱۰ صبح با راهپیمایی از فلکه میرعماد تا میدان آزادی (سبزه‌میدان) در شهر قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان‌های تابعه نیز مراسم مشابهی با توجه به شرایط هر شهر به‌صورت راهپیمایی یا تجمع برگزار خواهد شد.