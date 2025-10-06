  1. هنر
فراخوان رویداد مستندنگاری از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منتشر شد

خانه عکاسان ایران فراخوان رویداد مستندنگاری «زندگی در جنگ» را با هدف بازنمایی ابعاد مختلف زندگی و مقاومت مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه عکاسان ایران، رویداد مستندنگاری «زندگی در جنگ»، رویدادی رقابتی با رویکردی مستندنگارانه و با بهره‌گیری از تجربه‌های دوران دفاع مقدس، درصدد است ضمن شناسایی استعدادهای هنری و رسانه‌ای به آسیب‌شناسی فضای مدیریت رسانه‌ای و هنری در شرایط بحران نیز بپردازد.

بر اساس این فراخوان، موضوعات اصلی شامل زندگی روزمره مردم در خانه و محله در دوران جنگ، مشارکت نیروهای مردمی در کنار نظامیان، امداد و کمک‌های پزشکی، وضعیت مجروحان، تخریب خانه‌ها و مراکز عمومی، نقش زنان و کودکان در جنگ، آئین‌های تشییع و تدفین شهدا، تبلیغات مردمی و تغییر سبک زندگی در شرایط جنگ است.

این رویداد در ۲ بخش حرفه‌ای و مردمی برگزار می‌شود؛ بخش حرفه‌ای شامل تک‌عکس و مجموعه عکس‌ حرفه‌ای عکاسان است و بخش مردمی عکس، ویدئو و روایت مردمی از روزهای جنگ و یا پس از آن را شامل می‌شود.

در بخش حرفه‌ای هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ تک عکس و یک مجموعه شامل حداقل ۵ و حداکثر ۱۲ عکس ارائه کند.

جوایز در بخش حرفه‌ای برای مجموعه عکس شامل ۴۵، ۳۵ و ۲۵ میلیون تومان به نفرات اول تا سوم و در بخش تک عکس شامل ۳۰، ۲۵ و ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین حق‌التألیف ۵ میلیون تومان برای هر مجموعه و ۳ میلیون تومان برای هر تک‌عکس در نظر گرفته شده است.

شرکت کنندگان بخش مردمی و نوجوانان می توانند تعداد حداکثر ۸ عکس و ۵ ویدئوی کوتاه تدوین شده و یا خام و ۵ روایت صوتی حداکثر ۵ دقیقه ای یا متنی حداکثر ۵۰۰ کلمه‌ای به دبیرخانه ارسال کنند.

در بخش مردمی، ۱۵ نفر در سه قالب عکس، ویدئو و روایت، هر یک مبلغ ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

جایزه ویژه نوجوانان نیز شامل ۵ میلیون تومان برای ۶ نفر زیر ۱۸ سال و برگزاری کارگاه‌های آموزشی رایگان است.

به همه راه‌یافتگان به نمایشگاه، گواهی حضور و کاتالوگ رویداد اهدا خواهد شد.

دبیر بخش عکس حرفه‌ای این رویداد مجتبا کوچکی است و هیئت داوران آن را بهرام محمدی‌فرد، احمد ناطقی، احمدرضا درویش، حسن قائدی و مهدی قاسمی تشکیل می‌دهند. همچنین دبیری بخش عکس، ویدئو و روایت مردمی و جایزه نوجوانان را علی رکاب برعهده دارد و هادی مقدم‌دوست، کورش علیانی و مجتبی حیدری آثار را داوری خواهند کرد. دبیر اجرایی رقابت نیز حسین گُلیار است.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال آثار تا ۱۳ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده و نتایج پس از داوری اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای مطالعه کامل فراخوان می‌توانند به پایگاه اینترنتی ipcphotos.ir مراجعه یا از طریق پیام‌رسان‌های بله، ایتا، واتساپ و تلگرام با شماره ۰۹۰۳۲۷۹۲۴۰۷ در ارتباط باشند.

همچنین شرکت کنندگان بخش مردمی می‌توانند آثار خود را به شناسه کاربری IRAN_IPC یا شماره تلفن ۰۹۰۳۲۷۹۲۴۰۷ ارسال کنند.

آزاده فضلی

