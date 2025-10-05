  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

ضرورت آگاهی بخشی به نسل جوان پیرامون استکبار ستیزی انقلاب اسلامی

ضرورت آگاهی بخشی به نسل جوان پیرامون استکبار ستیزی انقلاب اسلامی

بیرجند- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: آگاهی بخشی به نسل جوان درباره سابقه استکبار ستیزی انقلاب اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مشرفی صبح یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری یوم الله ۱۳ آبان بیان کرد: سه اتفاق مهم تبعید امام به ترکیه سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ در روز ۱۳ آبان انجام شده است.

وی بیان کرد: تبیین نقش آمریکا با تاکید بر جنایات اسرائیل در غزه، حضور حداکثری مردم در راهپیمایی، آگاهی بخشی به نسل جوان درباره استکبارستیزی انقلاب اسلامی از جمله اهداف مورد نظر در برگزاری مراسم ۱۳ آبان است.

حجت الاسلام مشرفی با بیان این‌که از این فرصت و راهبرد باید در حوزه های مختلف به خوبی استفاده کنیم، ادامه داد: همچنین باید با نگاه استانی برنامه‌ریزی لازم انجام شود و در زمینه جزئیات برگزاری این مراسم هم به‌ ویژه در مرکز استان در جلسه بعد تصمیم‌گیری خواهد شد.

در ادامه این جلسه دیگر اعضای این ستاد به مسایل چون گردهمایی مجریان روحانی کودک و نوجوان، برگزاری مسابقه فرهنگی، حضور خانواده شهدا و جانبازان در راهپیمایی ۱۳ آبان، تولید و ارائه محتوا در مدارس در این زمینه، دعوت از وزیر آموزش و پرورش به عنوان سخنران مراسم ۱۳ آبان و... اشاره کردند.

کد خبر 6611985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها