به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی ظهر چهارشنبه در نشست تبیین برنامه‌های سیزدهم آبان که با حضور مسئولان استان گلستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به‌ویژه شهدای جبهه مقاومت، اظهار کرد: این ایام مصادف با دومین سالگرد واقعه بسیار مهم و اثرگذار طوفان الاقصی است که صبر و بردباری و ایمان مردم غزه سبب بیداری مردم دنیا شد.

وی با تقدیر از نقش محوری شهید یحیی سنوار در برنامه‌ریزی و فرماندهی این عملیات، افزود: شهید یحیی سنوار موثرترین فرد در این مسئله بود. حتی شنیده‌ایم که فرماندهان مقاومت نیز از جزئیات این عملیات اطلاع نداشتند. این برنامه‌ریزی هوشمندانه ضربه‌ای بود که به دنیای کفر وارد آمد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به پیش‌بینی‌های رهبر معظم انقلاب درباره شکست غیرقابل ترمیم دشمنان، گفت: امروز به وضوح می‌بینیم که مردم دنیا از هر فرقه و مذهبی با شعارهای اسلامی به میدان آمده‌اند و پرچم اسلام را برافراشته‌اند.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته نیروی انتظامی، به نقش آفرینی این نیروها در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: شهدایی که خون پاک خود را در مرزهای کشور ریختند، سند مظلومیت، شجاعت، غیرت و اثرگذاری نیروی انتظامی ایران اسلامی هستند.

وی با اشاره به مناسبت سیزدهم آبان و سه واقعه مهم این روز تاریخی، خاطرنشان کرد: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸، هر کدام حلقه‌ای از زنجیره استکبارستیزی ملت ایران است.

این مسئول با تشریح اقدامات دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید کرد: دشمنان ما با تحریم، تهدید و ترور سعی در تحقیر ملت ایران داشتند، اما به برکت خون شهدا و مجاهدت مردم، امروز شاهد پیروزی جریان مقاومت هستیم.

قربانی استکبارستیزی را محوری‌ترین پیام انقلاب اسلامی خواند و افزود: بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین(ع)، ملتی معنای رشد را درک نمی‌کند مگر اینکه ببیند آنچه را ترک کرده به چه سرنوشتی دچار شده است. کشورهایی که عزت خود را به وعده‌های پوچ کفر فروختند، امروز شاهد عواقب آن هستند.

وی با اشاره به تجربه کشور لیبی، ادامه داد: جبهه کفر نه تنها سیستم هسته‌ای لیبی را جمع کرد، که بساط نظام آن کشور را نیز برچید. این نمونه‌ای عینی از عواقب همراهی با مستکبران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به بیداری جهانی در حمایت از مردم غزه، اظهار کرد: امروز حتی دولت‌ها نیز به میدان آمده‌اند و به آمریکا می‌گویند که دیگر ظرف پر شده است. این نشان از اثرگذاری مقاومت دارد.

قربانی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت سیزدهم آبان برای انتقال مفاهیم انقلابی به نسل جوان، گفت: با توجه بمباران شبهات علیه قشر دانش‌آموز، این مناسبت‌ها فرصت مناسبی برای رفع گره‌های ذهنی جوانان است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینیشده برای سیزدهم آبان در استان گلستان، اظهار کرد: امسال تلاش می‌کنیم تا دانش‌آموزان نقش پررنگ‌تری در اجرای برنامه‌ها داشته باشند.

قربانی با اشاره به حضور پرشکوه دانش‌آموزان گلستانی در راهپیمایی سال گذشته، گفت: امید است امسال شاهد حضور باشکوه‌تر و پرتعدادتر دانش‌آموزان در راهپیمایی سیزدهم آبان در سراسر استان باشیم.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «هرجا هستید، آنجا تنگ احد است»، تأکید کرد: استان گلستان نیز امروز یکی از این عرصه‌هاست و همه باید کمک کنیم تا برنامه‌ای باکیفیت و اثرگذار در روز سیزدهم آبان شاهد باشیم.