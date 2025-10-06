نتانیاهو: اروپا تسلیم حماس شد؛ طرح ترامپ آغاز پایان جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که «بار مسئولیت اکنون بر دوش حماس است تا فوراً اسرایی را که هنوز در اختیار دارد، آزاد کند و توافق صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به طور کامل بپذیرد».

«بنیامین نتانیاهو» در مصاحبه اختصاصی با یورونیوز چند روز مانده به دومین سالگرد نبرد طوفان الاقصی، به شدت از اروپا انتقاد کرد که به گفته او «تسلیم اسلام‌گرایان» شده است. او همچنین از رهبران اروپایی درخواست کرد که از حماس حمایت نکنند و به آنها توصیه کرد: «به تمساح غذا ندهید، چون دنبالتان می‌آید».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از سران کشورهای اروپایی و با فراموش کردن کمک های سیاسی، مالی و تسلیحاتی این کشورها به تل آویو برای نسل کشی ملت فلسطین، آنها را به «تسلیم شدن در برابر تروریسم» متهم کرد و گفت: اروپا غایب است، زیرا تسلیم تروریسم حماس شده است. موج اخیر به رسمیت شناختن کشور فلسطین، پاداش نهایی حماس پس از بزرگترین قتل عام یهودیان از زمان «هولوکاست» است. اروپا باید با «تهدید تروریستی» مقابله کند، زیرا ما در حال جنگیدن در نبرد جهان آزاد برای جلوگیری از هجوم افراط‌گرایان به اروپا هستیم.

نتانیاهو در ادامه ادعاهایش علیه حماس و در حالی که دو سال پس از جنگ از محقق کردن اهداف اصلی خود از تجاوز به غزه ناکام مانده است، افزود: طرح ترامپ، در صورت پذیرش توسط حماس، می‌تواند آغازی برای پایان جنگ باشد. دلیل اینکه حماس در وهله اول با این توافق موافقت کرد این بود که ما علیه مقر اصلی آنها (شهر غزه) اقدام نظامی کردیم. در نتیجه، حماس وقتی متوجه شد که پایان نزدیک است، انعطاف‌پذیرتر شد.

وی گفت اگر حماس از پذیرش کل توافق خودداری کند، آمریکا کاملاً از تلاش‌های اسرائیل برای پایان دادن به جنگ از طریق نظامی حمایت خواهد کرد.

نتانیاهو اذعان کرد: با وجود اینکه بیشتر رهبران حماس در غزه و هزاران نفر از نیروهای آن کشته شده‌اند، اما این گروه هنوز در مناطق خارج از کنترل اسرائیل نفوذ دارد و حملات پراکنده‌ای انجام می‌دهد که منجر به کشته و زخمی شدن سربازان اسرائیلی شده است.