به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، روزنامه صهیونیستی معاریو درمقاله ای به قلم آوی اشکنازی تحلیلگر ارشد خود نوشت که حماس تا حد زیادی در تعدادی از اقداماتی که انجام داد، موفق بوده است. به عنوان مثال، امروز هیچ خیابانی در اروپا وجود ندارد که پرچم فلسطین بر سردر مغازه‌ای به اهتزاز درنیاید یا شعار «آزادی برای فلسطین» دیده نشود.

این روزنامه می افزاید که در هر میدانی در ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، آلمان و یونان، تظاهرات حامیان حماس مشاهده شده است.

گیدئون لوی نیز در روزنامه هاآرتص نوشت که غزه، و حتی حماس، این جنگ را در حالی به پایان می‌رسانند که هنوز پابرجا هستند. آنها خسته و زخمی و فقیر هستند، با این حال روی پای خود ایستاده‌اند.

این مقاله در جای دیگری می افزاید: غزه به هیروشیما تبدیل شد، اما روح آن هنوز زنده است. مسئله فلسطین کاملاً از دستور کار بین‌المللی ناپدید شده بود، اگر سازش با عربستان سعودی محقق می‌شد، فلسطینی‌ها به سرخپوستان این منطقه تبدیل می‌شدند، اما جنگ غزه آنها را در صدر دستور کار جهانی قرار داد.

این نویسنده صهیونیست می افزاید که جهانیان فلسطینی ها را دوست دارند و برایشان نگران هستند.

ران ادیلیست، دیگر روزنامه‌نگار صهیونیست نیز با انتقاد از دروغ گویی‌های سران اسرائیل نوشت: من به حماس اعتماد دارم، ولی به نتانیاهو و ترامپ اعتماد ندارم. اکنون این حماس است که مسیر را تعیین می‌کند و قواعد بازی را وضع می‌کند.