خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: ناوگان همبستگی بین المللی «صمود» با بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور جهان روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ حرکت خود را با هدف شکستن محاصره غزه به سمت این باریکه آغاز کرد. واژه «صمود» به معنای مقاومت است.

ائتلاف‌های مختلف بین المللی شامل «ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان صمود» و «الصمود نوسانتارا» مالزی در این ناوگان حضور دارند. همچنین چهره‌های برجسته ای از جمله گرتا تونبرگ، ماریانا مورتگوا و دیگر فعالان حقوق بشر در این اقدام شرکت کرده‌اند. اعلام شده است که ده‌ها کشتی دیگر از تونس و کشورهای حوزه مدیترانه در روز چهارم سپتامبر به این ناوگان ملحق خواهند شد.

ناوگان جهانی صمود بزرگ‌ترین کاروان دریایی دنیا است. هزاران نفر دور هم گردآمده اند تا اواسط سپتامبر به غزه برسند. آب‌های بین‌المللی نزدیک تونس، لیبی، آب‌های مصر و غزه مسیر حرکت کشتی‌ها است. رژیم اشغالگر قدس تاکید کرده است که فعالان این کشتی‌ها را بازداشت خواهد کرد.

«سناتور مشتاق احمد خان»، عضو ارشد حزب جماعت اسلامی پاکستان و عضو پیشین مجلس سنای این کشور، که در پاکستان با عنوان کمپین «Save Gaza» در حوزه فلسطین فعالیت می‌کند، نیز در کاروان صمود حضور دارد. خبرنگار خبرگزاری مهر گفت‌وگویی تفصیلی با او انجام داده است که مشروح آن در ادامه می‌آید:

چه انگیزه‌ای باعث شد شما در ناوگان بین‌المللی صمود شرکت کنید، اهداف این ناوگان چیست و از پاکستان چند نفر در این کاروان حضور دارند؟

در کاروان «صمود»، فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین از بیش از ۴۰ کشور جهان حضور دارند. ما از پاکستان با یک هیئت پنج‌نفره در کاروان حضور یافتیم و این ناوگان سه هدف را دنبال می‌کند. یکی از آنها شکستن محاصره مردم مظلوم غزه است.

دومین هدف این کاروان تلاش برای توقف نسل‌کشی است که توسط اسرائیل در غزه جریان دارد و متأسفانه سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی در این مورد سکوت کرده و تنها نظاره‌گر هستند. سومین هدف این ناوگان رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه است. ما اطمینان می‌دهیم که این ناوگان از طریق آب‌های بین‌المللی وارد غزه خواهد شد و هیچ قانون‌شکنی‌ای هم صورت نخواهد گرفت.

این ناوگان چند روز طول خواهد کشید تا به غزه برسد؟ این ناوگان حامل چه کمک‌هایی است؟

این کاروان شامل ۷۰ کشتی است که حامل کمک‌های بشردوستانه از جمله مواد غذایی، آب آشامیدنی، دارو، شیر خشک و سایر اقلام ضروری است. همچنین در این ناوگان چهره‌های برجسته‌ای از سراسر جهان حضور دارند؛ از جمله «ماندلا ماندلا» نوه نلسون ماندلا، خوانندگان مشهور، حقوقدانان، رهبران سیاسی و دینی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و اجتماعی و دیگر شخصیت‌های اثرگذار جهانی.

در گذشته ناوگان‌های زیادی به سمت غزه حرکت کردند، اما رژیم صهیونیستی یا اجازه ورود به آنها نداد، یا آنها را مورد حمله و حتی ربایش قرار داد. به نظر شما آیا این ناوگان به غزه خواهد رسید؟ آیا تاکنون این کاروان از سوی اسرائیل تهدید شده است؟

این ناوگان، بزرگ‌ترین کاروانی است که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون عازم این منطقه شده است. هدف ما پایان دادن به این محاصره غیرانسانی و غیرقانونی و توقف نسل‌کشی در غزه است. با این حال، رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که هر کسی در این ناوگان به سمت غزه بیاید، تروریست شناخته خواهد شد، با او مانند تروریست برخورد خواهد کرد و کشتی‌های ناوگان نیز ضبط خواهند شد.

در گذشته برخی از کشتی‌ها بازگردانده شدند، بعضی توانستند کمک‌ها را به غزه برسانند و برخی نیز مورد حمله قرار گرفته و ربوده شدند. امروز نیز ما با همین وضعیت مواجهیم. اما باید در نظر داشت که وقتی در سرزمینی چنین نسل‌کشی وحشتناکی اتفاق می افتد و دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هیچ اقدامی برای توقف این جنایات بزرگ تاریخی انجام نمی‌دهند، مردم عادی ناچار می‌شوند جان خود را به خطر بیندازند و برای یاری رساندن به مظلومان تاریخ اقدام کنند.

شما در پاکستان نیز در زمینه فلسطین و غزه فعال بوده‌اید و اکنون در این کاروان حضور دارید. به عنوان یک فعال فلسطینی، چه پیامی برای مردم جهان و آزادی‌خواهان دارید؟

در غزه ما با نسل‌کشی وحشیانه‌ای روبه‌رو هستیم. امروز زمان بی‌تفاوت ماندن نیست؛ هر کسی در برابر این جنایات سکوت کند، شریک جرم رژیم اشغالگر اسرائیل است. ما باید در برابر جنایات صهیونیسم و نتانیاهو بایستیم. مسئله غزه تنها مربوط به یک قطعه زمین نیست؛ این مسئله به بقای بشریت و انسانیت گره خورده است. امروز مردم جهان باید به خیابان‌ها بیایند و با فشار بر دولت‌های خود، نقش مؤثری در توقف این ظلم ایفا کنند.

از مردم جهان نیز انتظار داریم که از کاروان «صمود» حمایت کنند و پشتیبان آن باشند. فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی باید با قلم خود صدای مظلومیت مردم غزه را به گوش جهانیان برسانند. امامان جمعه در خطبه‌های نماز جمعه درباره این ظلم، مردم را آگاه کنند و فعالان سیاسی و حقوق بشری نیز مسئولیت خود را در این زمینه به انجام رسانند.

آیا برای هرگونه برخورد غیرقانونی و غیرانسانی رژیم صهیونیستی با این کاروان آمادگی دارید؟ در صورت وقوع حادثه، چه انتظاری از دولتمردان دارید؟

بله، از رژیم کودک‌کش هیچ اقدامی بعید نیست و ما برای هر نوع احتمالی آماده‌ایم. من یک ماه پس از طوفان الاقصی با کمک‌های بشردوستانه مردم پاکستان از طریق مصر به مرزهای غزه رسیدم و تلاش کردم وارد غزه شوم. حتی از وزیر خارجه مصر درخواست کردیم که اجازه دهد من به همراه کمک‌های مردم پاکستان از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شوم، اما موافقت نکردند. اکنون احساس می‌کنم خدا این توفیق را به من داده است که از طریق این کاروان وارد غزه شوم.

من به عنوان یک شهروند پاکستانی از دولت کشورم می‌خواهم که اگر در این مسیر بازداشت یا حتی شهید شدم، برای مسئله فلسطین به میدان بیاید و برای توقف نسل‌کشی مردم غزه تلاش کند. همچنین اگر بازداشت شدم، نباید دولت پاکستان برای آزادی من با رژیم صهیونیستی از طریق روابط دیپلماتیک وارد مذاکره شود، چرا که هرگونه رابطه با این رژیم جعلی، موجب آزردگی روح محمدعلی جناح، بنیان‌گذار پاکستان خواهد شد. مسئولیت ما بر عهده سازمان‌های بین‌المللی است، زیرا ما به‌هیچ‌وجه به دنبال قانون‌شکنی نیستیم و طبق قوانین آب‌های بین‌المللی وارد غزه خواهیم شد.